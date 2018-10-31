В Пензе открыли памятный бюст легендарной летчице Валентине Гризодубовой

ПЕНЗА, 31 окт — РИА Новости. Памятный бюст первой женщине, удостоенной званий Героя Советского Союза и Героя Социалистического труда, летчице Валентине Гризодубовой открыли в среду в Пензе, сообщило областное правительство.

Скульптурный портрет из литьевого гранита установлен на улице Коммунистической. На торжественном открытии памятника присутствовали председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леонид Левин, Герой России, космический испытатель Сергей Нефедов, летчик-испытатель Мстислав Листов, кадеты школ №46 и №70 Пензы, курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института и жители региона.

"Валентина Степановна Гризодубова многие годы отдала Пензенскому краю, родной стране. Мужество и отвагу проявила она в годы Великой Отечественной войны, лично совершила более 200 боевых вылетов. Занималась подготовкой специалистов авиации в мирное время. Важно, чтобы память о ее подвигах сохранялась, "это нужно не мертвым, это нужно живым", цитирует слова губернатора области Ивана Белозерцева его пресс-служба.

По словам губернатора, необходимо, чтобы молодежь знала, какой ценой завоевана победа, возможность жить на родной земле под мирным небом.

"Сегодня Россия нуждается в патриотах, в созидательной молодежи, которая будет трудиться, руководить, развивать экономику, социальную сферу, культуру, здравоохранение, образование и, конечно, защищать нашу Родину", — отметил глава региона.

Летчица, Герой Советского Союза Валентина Степановна Гризодубова родилась в 1910 году в Харькове в семье авиаконструктора и изобретателя Степана Гризодубова. В 1929 году окончила Пензенский аэроклуб. С 1936 года состояла в рядах Красной Армии. В 1937 году на самолетах УТ-1, УТ-2 и АИР-12 установила пять мировых авиационных рекордов высоты, скорости и дальности полета. На самолете АНТ-37 "Родина" 24-25 сентября 1938 года Гризодубова вместе с летчицами Полиной Осипенко и Мариной Расковой совершила беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток, установив мировой женский рекорд дальности полета, за что ей присвоили звание Героя Советского Союза.

Являлась участницей Великой Отечественной войны. В 1986 году удостоена звания Героя Социалистического Труда за вклад в создание бортовых радиоэлектронных комплексов и систем. Умерла в 1993 году в Москве.