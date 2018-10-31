Роскомнадзор назвал сроки принятия решения о дальнейших мерах против Google

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Компания Google пока не ответила Роскомнадзору на акт о неисполнении требования по подключению к системе мониторинга заблокированных сайтов, решение о дальнейших действиях в отношении компании будет принято в пятницу, 2 ноября, сообщил журналистам замглавы ведомства Вадим Субботин.

В четверг Роскомнадзор сообщил, что поисковик Google не подключился к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Штраф за это административное нарушение составляет 500-700 тысяч рублей. В пресс-службе Google воздержались от комментариев.

"Пока ответ Google не получили. До пятницы мы подождем, и в пятницу будем принимать решение о составлении протокола", — сказал Субботин журналистам.

Он пояснил, что протокол об административном правонарушении составляется при законных представителях компании, они могут внести свои замечания, далее документ отправляется на рассмотрение в суд.