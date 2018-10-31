Сенцов за три недели набрал около десяти килограммов

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Осужденный в РФ Олег Сенцов за три недели набрал около 10 килограммов и почти вернулся к своему первоначальному весу, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко, курирующий вопросы организации медицинского сопровождения осужденных.

"В настоящее время состояние здоровья осужденного Сенцова удовлетворительное. Он четко следует рекомендациям врачей, что положительно влияет на его реабилитацию. За прошедшие три недели Сенцов набрал около 10 килограммов и почти вернулся к своему первоначальному весу", — сказал он журналистам.

Замдиректора ФСИН отметил, что Сенцов ест обычную пищу с учетом рекомендаций специалистов и продолжает находиться под наблюдением медработников.

Голодовку Сенцов объявил в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков.

В начале октября Сенцов прекратил голодовку, началась его реабилитация. Как сообщили во ФСИН, в связи с этим была проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню, которое включает весь необходимый рацион продуктов для выхода Сенцова из состояния длительного отказа от полноценного питания без осложнений.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"* (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

* Экстремистское движение, запрещенное в России