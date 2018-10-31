Сенцов за три недели набрал около десяти килограммов

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Осужденный в РФ Олег Сенцов за три недели набрал около 10 килограммов и почти вернулся к своему первоначальному весу, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко, курирующий вопросы организации медицинского сопровождения осужденных.
Замдиректора ФСИН отметил, что Сенцов ест обычную пищу с учетом рекомендаций специалистов и продолжает находиться под наблюдением медработников.
Голодовку Сенцов объявил в мае, она продолжалась более 140 дней. Все это время за его состоянием следили врачи. Как сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, во время отказа от полноценного питания Сенцов принимал питательные смеси внутривенно и в виде порошков.
Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"* (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
* Экстремистское движение, запрещенное в России