В Туапсе планируют модернизировать городскую ливневку после наводнения

ТУАПСЕ, 30 окт – РИА Новости. Власти пострадавшего от подтопления Туапсе разработают проект модернизации ливневой канализации, сообщил РИА Новости глава Туапсинского района Анатолий Русин.

"По закону есть финансирование краевое, федеральное. Если сегодня мы говорим, что мы видим по результатам, что это сделать необходимо, то у нас есть министерства, которые нас поддерживают… во всем, что связано с безопасностью людей. Мы разработаем техническое решение, потом подготовим проект, который позволит пропустить необходимый сток всех этих вод в Туапсе, сделаем заявку на минфин и, уверен, нас поддержат", — сказал Русин.

Из-за сильных дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Погибли шесть человек, неизвестна судьба двух человек. По данным МЧС, по состоянию на вторник, оценочные комиссии признали пострадавшими 2,5 тысячи домовладений, в которых проживает 6528 человек. В настоящий момент власти выплачивают компенсации подтопленцам.