Силуанов рассказал, "кому на Руси жить хорошо"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов ответил на вопрос, кому на Руси жить хорошо.

В программе "Познер" на Первом канале он высказал свое мнение по поводу проблемы, затронутой классиком русской литературы Николаем Некрасовым еще в позапрошлом столетии.

"Кому на Руси жить хорошо на самом деле?" — спросил ведущий. "Тем, кто честно работает", — ответил министр.

Поэма Некрасова, которая знакома россиянам еще со школьной скамьи, была написана во второй половине XIX века. Она рассказывает о путешествии крестьянских мужиков по Руси в поисках счастливого человека. Действие происходит вскоре после отмены крепостного права.

На вопрос, "кому живётся весело, вольготно на Руси?" было несколько вариантов ответа: помещику, чиновнику, попу, купцу, министру, царю. Автор написал лишь четыре части поэмы, хотя задумывал гораздо больше. Произведение заканчивается словами о "счастии народном". Однако, как вспоминают друзья и близкие писателя, Некрасов хотел завершить рассказ словами, что хорошо на Руси жить только пьяному.