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Общество

Пензенский губернатор вскрыл капсулу с посланием потомкам

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© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фотоГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской области

ПЕНЗА, 30 окт — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вскрыл в понедельник, в день столетия ВЛКСМ капсулу, заложенную комсомольцами 50 лет назад, сообщило областное правительство.

Флаг Ленинского комсомола (ЛКСМ РФ) на 17-м отчетно-выборном съезде Коммунистической партии РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
О комсомоле – сугубо личное. Известные люди страны вспоминают

Церемония прошла в Пензенском аграрном университете.

"Мы обращаемся к вам – нашим потомкам, будущему нашей великой Родины… Мы счастливое поколение, не знающее ужасов войны. Мы не испытали ни голода, ни холода, ни запаха пороха и пожарищ, ни отчаянья от безвременной гибели родных и близких. Но время, в которое мы живем, еще очень сурово и сложно. Мир разделен на два непримиримо враждующих лагеря", — приводятся в сообщении строки из послания.

"Мы знаем, что в наших руках судьба грядущих поколений, ваша судьба. Мы знаем, что чем могущественнее будет наша Родина, тем менее опасен будет враг, тем быстрее все народы планеты, вдохновленные нашим примером, сбросят обветшалое рубище старого мира… Мы не сомневаемся, что делами своими вы приумножите славу нашей Родины", — говорится в послании.

Вместе с письмом была извлечена магнитная лента с голосом студента первого курса Николая Казакова, который зачитал текст послания, эту аудиозапись воспроизвели для всех участников мероприятия.

Колонна комсомольцев с лозунгом Вся рабочая молодежь - в ряды Ленинского комсомола во время демонстрации на Красной площади
© РИА Новости
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Российский коммунистический союз молодежи (комсомол)
"Я горжусь тем, что был членом ВЛКСМ. Комсомольская организация немало сделала для нашего Советского союза, потому что комсомольцы очень много трудились и внесли огромный вклад в развитие страны… Это огромный труд, и нам надо брать пример с молодежи того времени, чтобы мы показывали высокие результаты в развитии региона", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Глава региона отметил, что поручил организовать для школьников показы советских фильмов для их знакомства с историей комсомола, поскольку "это очень важно для нравственного воспитания нашей молодежи".

"Комсомольцы были нацелены на то, чтобы показывать лучшие результаты – в учебе, в работе, в армейской службе, чтобы не подвести своих товарищей, свой коллектив. Комсомольцы демонстрировали чудеса мужества в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время, восстанавливая разрушенное народное хозяйство. Нужно, чтобы об этом знали и помнили наши внуки и правнуки", — добавил он.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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andreas.globetrotter
Нынешние аппаратчики начинали именно комсомольскими функционерами - взять хотя бы ту же Валентину Матвиенко. Вот и тоскуют по временам, когда было помыкать людьми по схеме: "Цементный завод... - Я! - Погрузка угля... - Я! Уборка конюшен... - Я! Кроме того... - Я!"
00:23
30.10.2018
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