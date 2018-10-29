Началось общественное обсуждение проекта об электронных трудовых книжках

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Минтруд РФ опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов законопроект о введении электронных трудовых книжек для общественного обсуждения, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно законопроекту сведения о трудовой деятельности работника формируются путем передачи этих сведений в информационную систему ПФР в электронном виде по утверждаемой ПФР форме. В эту форму включаются сведения, содержащиеся в действующей трудовой книжке, за исключением сведений об образовании и награждениях. Также в пресс-службе отметили, что предлагаемые изменения затронут порядка 4,2 миллиона юридических лиц и 58,4 миллиона работников.
При увольнении работодатель будет выдавать работнику сведения о трудовой деятельности за период работы у работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, что позволит исключить риски несвоевременного получения сведений в информационной системе ПФР, например, по техническим причинам, для последующего трудоустройства.
"Законопроект предусматривает, что с 1 января 2021 года сведения о трудовой деятельности работников ведутся только в электронном виде, за исключением работников, подавших заявление о ведении трудовых книжек на бумажном носителе. С 1 января 2027 года трудовые книжки на бумажном носителе не ведутся", — добавляют в пресс-службе.