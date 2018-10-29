Началось общественное обсуждение проекта об электронных трудовых книжках

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Минтруд РФ опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов законопроект о введении электронных трудовых книжек для общественного обсуждения, сообщает пресс-служба ведомства.

"Минтруд России разместил для общественного обсуждения законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части формирования и ведения сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде)" и сопутствующие проекты федеральных законов", — говорится в сообщении.

Согласно законопроекту сведения о трудовой деятельности работника формируются путем передачи этих сведений в информационную систему ПФР в электронном виде по утверждаемой ПФР форме. В эту форму включаются сведения, содержащиеся в действующей трудовой книжке, за исключением сведений об образовании и награждениях. Также в пресс-службе отметили, что предлагаемые изменения затронут порядка 4,2 миллиона юридических лиц и 58,4 миллиона работников.

Начиная с 1 января 2020 года сведения о трудовой деятельности передаются в информационную систему ПФР ежемесячно, а с 1 января 2021 года – при наступлении кадрового события не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего документа, следует из проекта закона. При заключении трудового договора, а также для подтверждения трудовой деятельности работник сможет предъявлять работодателю сведения о трудовой деятельности, полученные у работодателя по последнему месту работы на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе, или полученные в ПФР либо посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе или в электронном виде.

При увольнении работодатель будет выдавать работнику сведения о трудовой деятельности за период работы у работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, что позволит исключить риски несвоевременного получения сведений в информационной системе ПФР, например, по техническим причинам, для последующего трудоустройства.

"Законопроект предусматривает, что с 1 января 2021 года сведения о трудовой деятельности работников ведутся только в электронном виде, за исключением работников, подавших заявление о ведении трудовых книжек на бумажном носителе. С 1 января 2027 года трудовые книжки на бумажном носителе не ведутся", — добавляют в пресс-службе.