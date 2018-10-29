В Липецке светофор "заговорил" по-китайски

БРЯНСК, 29 окт – РИА Новости. Липецкие специалисты настроят светофор, который из-за сбоя программы начал выдавать информацию иероглифами, сообщила РИА Новости представитель мэрии.

Ранее в местном издании LipetskMedia.ru появилась информация о светофоре на улице Свиридова в Липецке, который вместо надписей на русском "ждите" или "идите" начал выдавать информацию китайскими иероглифами.

"Произошел сбой программы, мы о нем знаем. Специалисты уже занимаются этим вопросом, скоро он будет настроен, нет никаких проблем. Оборудование то ли китайское, то ли корейское, закупалось на конкурсе", — сказала собеседница агентства.

В Липецке светофор общается с пешеходами на китайском.



Липчане шутят, что новый автоматический светофор-регулировщик, установленный на улице Свердлова, липецкие власти приобрели на Aliexpress pic.twitter.com/MjnikIhdUZ — Korolev Aleksandr (@ArbagoKorolev) 29 октября 2018 г.

По ее словам, горожан позабавила эта ситуация, но страшного в ней ничего нет. В социальных сетях тем временем предположили, что светофор закупали на AliExpress, другие пользователи в шутку отметили, "что дороги тоже — на AliExpress".