В Марий Эл нашли останки отшельника, ушедшего жить в лес десять лет назад

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 окт — РИА Новости. Скелетированные останки отшельника, ушедшего 10 лет назад жить в лес, обнаружил егерь в лесной землянке в Марий Эл, проводится доследственная проверка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Скелет мужчины был найден в землянке на территории лесного массива Волжского района Республики Марий Эл 26 октября.

"По предварительным данным, в 2008 году мужчина-старообрядец ушел жить в лес и перестал поддерживать связь с людьми. При этом знакомый периодически приносил ему в условленное место вещи, которые тот забирал. В 2014 году, поскольку отшельник перестал брать оставленные предметы, родственники сделали вывод, что он умер. Они нашли землянку, провели обряд отпевания и замуровали тело. В правоохранительные органы никто ничего не сообщал", — говорится в сообщении регионального СУСК.

По данному факту проводится доследственная проверка.