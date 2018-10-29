Патриарх Кирилл совершил отпевание Николая Караченцова

На церемонии прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре Ленком в Москве

На церемонии прощания с актёром театра и кино Николаем Караченцовым в театре Ленком в Москве

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Патриарх Кирилл в понедельник совершил отпевание актера Николая Караченцова в московском храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке.

На поминальном богослужении присутствовали родные и близкие актера, его друзья, почитатели его таланта, прихожане храма, который он посещал. Церковь была заполнена людьми, многие из них стояли с цветами.

"Сейчас, совершая чин отпевания, давайте помолимся все вместе, чтобы Господь принял душу раба своего Николая в вечные свои небесные обители, чтобы открыл перед ним дверь этой вечной жизни, чтобы успокоил тех родных и близких, которые сегодня особенно переживают расставание с близким для них и дорогим человеком. В нашей же памяти Николай Петрович останется и как прекрасный человек выдающегося таланта и способностей, и как человек, с верой прошедший в сердце тяжелейшие годы испытаний и завершение своего жизненного пути. Вечная ему память", — сказал патриарх перед началом отпевания.

Караченцов скончался в Москве в пятницу утром от остановки сердца. Он будет похоронен 29 октября на Троекуровском кладбище.

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ. В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.