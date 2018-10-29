В СЖР вызвал недоумение размер штрафа журналу The New Times

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Размер штрафа журналу The New Times в размере 22 миллиона рублей вызывает недоумение, Союз журналистов России будет внимательно следить за ситуацией, заявили в организации.

Ранее суд в Москве оштрафовал на 22 миллиона рублей журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац за то, что редакция несвоевременно сообщила Роскомнадзору о получении денег от иностранных агентов. Защита намерена обжаловать это решение. Как в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, штраф журналу определен в строгом соответствии с законодательством.

"Союз журналистов России выражает озабоченность решением судьи Тверского района Москвы оштрафовать журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на сумму более 22 миллионов рублей. Несвоевременное предоставление сведений в Роскомнадзор — действительно, серьёзное нарушение; однако, размер штрафа вызывает, по меньшей мере, недоумение", — говорится в распространенном в понедельник заявлении СЖР.

В организации отметили, что это "самый крупный штраф для СМИ в российской истории".

"Такое решение суда, по сути, равносильно закрытию издания, что, в свою очередь, является нарушением права на свободное распространение информации. Союз журналистов России будет внимательно следить за развитием этой ситуации", — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в конце ноября минувшего года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, на признание RT America иностранным агентом.