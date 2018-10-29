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Общество

В Хабаровске вскрыли капсулу с посланием комсомольцев 1978 года

(обновлено: 12:10 29.10.2018)
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© Фото : администрация города ХабаровскаЗакладка капсулы с посланием будущим поколениям хабаровской молодежиЗакладка капсулы с посланием будущим поколениям хабаровской молодежи
© Фото : администрация города Хабаровска

ХАБАРОВСК, 29 окт — РИА Новости. Капсула времени с обращением от комсомольцев 1978 года к молодежи 2018 года вскрыта в Хабаровске в день 100-летия ВЛКСМ, одновременно молодежь заложила капсулу с посланием и видеообращением потомкам 2058 года — когда будет отмечаться 200-летие Хабаровска, сообщает мэрия города в понедельник.

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© РИА Новости / Илья Питалев
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Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ, комсомол) был создан на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи, состоявшемся 29 октября — 4 ноября 1918 года. В марте 1926 года РКСМ была переименована во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) в связи с образованием СССР в 1922 году.

"Капсула времени с обращением от комсомольцев 1978 года к нынешней молодежи была вмурована в основание памятника молодым защитникам Хабаровска, погибшим в 1921 году при обороне города. В ней обнаружили письмо, в котором авторы рассказали об успехах комсомольцев 70-х и обратились к молодежи 2018 года, года 100-летия ВЛКСМ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что текст послания 70-х зачитал почетный гражданин города Хабаровска, бывший секретарь комсомольской организации Железнодорожного района, экс-мэр краевого центра Александр Соколов.

© Фото : Администрация города ХабаровскаКапсула времени с обращением от комсомольцев 1978 года к нынешней молодежи была вскрыта в Хабаровске. 29 октября 2018
© Фото : Администрация города Хабаровска
Капсула времени с обращением от комсомольцев 1978 года к нынешней молодежи была вскрыта в Хабаровске. 29 октября 2018

"В канун 60-летия комсомола мы, молодые представители рабочего класса, интеллигенции, студенчества и учащихся обращаемся к вам, комсомольцам и молодежи 2018 года — года столетия ВЛКСМ, свято хранить и приумножать легендарные героические традиции ленинского комсомола, воспитывать молодежь в духе беспредельной преданности делу партии, безграничной любви к нашей советской родине. Вам, молодые друзья, продолжать наше дело и жить при коммунизме. Будьте же достойны высокого звания граждан Союза Советских социалистических республик, всегда и во всем следуйте бессмертным ленинским заветам! Двадцать восьмое октября 1978 года", — зачитал слова послания Соколов.

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Он отметил важность преемственности поколений и общность целей, вне зависимости от политической обстановки и исторических процессов.

"Наша задача, чтобы молодежь города Хабаровска и всей страны взяла все лучшее, чтобы было у комсомола, — школу воспитания, школу подготовки кадров, школу участия в больших великих делах, которыми славится наше государство", — заявил Соколов.

Отмечается, что участники церемонии положили в капсулу времени послание от нынешней молодежи — письмо и usb-накопитель с видеобращением, в записи которого приняли участие около пятидесяти человек.

"Сегодня мы обращаемся к вам — молодежи 2058 года, в год 200-летнего юбилея города Хабаровска. Примите из наших рук эстафету добра и созидания. Делайте все зависящее от вас, чтобы на планете не повторилась война! Храните мир!", — такие слова содержатся в послании потомкам.

© РИА Новости / администрация города ХабаровскаКапсула времени с обращением от комсомольцев 1978 года к нынешней молодежи была вскрыта в Хабаровске. 29 октября 2018
© РИА Новости / администрация города Хабаровска
Капсула времени с обращением от комсомольцев 1978 года к нынешней молодежи была вскрыта в Хабаровске. 29 октября 2018
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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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hanatsu.tori
На данный момент нет средств гарантированного хранения информации со сроком в 50 лет. Вероятность, что эту флешку кто-то сможет прочесть через 50 лет ничтожно мала.
Так что, лучше просто на бумаге.
13:12
29.10.2018
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Михаил Глушко
А что толку? Молодежь последних 30 лет только и занята как добыванием долларов...
12:49
29.10.2018
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alles_07
разве знали пионеры той эпохи, в какой стране придется жить, будущему поколению.
12:14
29.10.2018
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