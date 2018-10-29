В Хабаровске вскрыли капсулу с посланием комсомольцев 1978 года

ХАБАРОВСК, 29 окт — РИА Новости. Капсула времени с обращением от комсомольцев 1978 года к молодежи 2018 года вскрыта в Хабаровске в день 100-летия ВЛКСМ, одновременно молодежь заложила капсулу с посланием и видеообращением потомкам 2058 года — когда будет отмечаться 200-летие Хабаровска, сообщает мэрия города в понедельник.
"Капсула времени с обращением от комсомольцев 1978 года к нынешней молодежи была вмурована в основание памятника молодым защитникам Хабаровска, погибшим в 1921 году при обороне города. В ней обнаружили письмо, в котором авторы рассказали об успехах комсомольцев 70-х и обратились к молодежи 2018 года, года 100-летия ВЛКСМ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что текст послания 70-х зачитал почетный гражданин города Хабаровска, бывший секретарь комсомольской организации Железнодорожного района, экс-мэр краевого центра Александр Соколов.
"В канун 60-летия комсомола мы, молодые представители рабочего класса, интеллигенции, студенчества и учащихся обращаемся к вам, комсомольцам и молодежи 2018 года — года столетия ВЛКСМ, свято хранить и приумножать легендарные героические традиции ленинского комсомола, воспитывать молодежь в духе беспредельной преданности делу партии, безграничной любви к нашей советской родине. Вам, молодые друзья, продолжать наше дело и жить при коммунизме. Будьте же достойны высокого звания граждан Союза Советских социалистических республик, всегда и во всем следуйте бессмертным ленинским заветам! Двадцать восьмое октября 1978 года", — зачитал слова послания Соколов.
В минувшее воскресенье 28 октября в преддверии 100-летия комсомола в торжественной обстановке была извлечена и вскрыта капсула с посланием молодому поколению от комсомольцев города Юности… pic.twitter.com/GGk2K4ZdEH— Комсомольская-на-Амуре набережная р.Амура (@nabamurkms) 29 октября 2018 г.
"Наша задача, чтобы молодежь города Хабаровска и всей страны взяла все лучшее, чтобы было у комсомола, — школу воспитания, школу подготовки кадров, школу участия в больших великих делах, которыми славится наше государство", — заявил Соколов.
Отмечается, что участники церемонии положили в капсулу времени послание от нынешней молодежи — письмо и usb-накопитель с видеобращением, в записи которого приняли участие около пятидесяти человек.
"Сегодня мы обращаемся к вам — молодежи 2058 года, в год 200-летнего юбилея города Хабаровска. Примите из наших рук эстафету добра и созидания. Делайте все зависящее от вас, чтобы на планете не повторилась война! Храните мир!", — такие слова содержатся в послании потомкам.