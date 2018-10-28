МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Телеведущий и историк моды Александр Васильев ответил на обвинения корреспондента финской телерадиовещательной компании Yle Черстин Крунвалль в том, что программа "Модный приговор" унижает женщин.

"Я допускаю, что в России такое встречается. Но это не значит, что это система ценностей, которую мы пропагандируем", — отметил Васильев в интервью телеканалу " Звезда ".

Он признался, что не читал статью журналистки и не может занять чью-либо сторону в этом вопросе. При этом Васильев предположил, что Крунвалль видела только один из выпусков программы, в котором один из героев унижал свою супругу.

Телеведущий добавил, что в программе речь идет не о женском унижении, а "о переодевании".

"В глазах финки все это выглядит дико — зачем женщины красятся, зачем носят каблуки, зачем красят волосы и переодеваются? В Финляндии нет таких проблем — все они ходят как чухонки", — пояснил Васильев.

Ранее Крунвалль заявила, что суть "Модного приговора" сводится к обвинению участниц в недостаточно хорошем внешнем виде. Журналистка отметила, что все участницы проекта находятся в ущемленном положении, поскольку в этой программе"женщина всегда не права — то есть она должна измениться".

"Модный приговор" — телепередача о моде и стиле, которая выходит на Первом канале с июля 2007 года. В 2015-м программа получила премию ТЭФИ в номинации "Развлекательная программа: образ жизни".