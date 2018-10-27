В Сети раскритиковали "ИКЕА Россия" за сравнение женщины с собакой

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Интернет-пользователи обвинили российское представительство компании IKEA в сексизме из-за публикации, в которой женщину косвенно сравнивают с собакой.

В середине октября в аккаунтах "ИКЕА Россия" в социальных сетях появилась запись, в которой компания давала "советы" женской аудитории. "ИКЕА" предложила девушкам план действий на случай, если кто-либо из них "случайно поцарапал его машину или погрыз тапочки".

Скриншот страницы "ИКЕА Россия" Скриншот страницы "ИКЕА Россия"

​"Встречайте его с легкой улыбкой, избегайте оборотов "дорогой, нам надо поговорить", — говорилось в публикации. При этом пост сопровождала картинка, на которой за столом сидит собака, перед ней стоит тарелка с оладьями и вазочка с вареньем.

Запись вызвала негодование у пользователей соцсетей. Многие из них посчитали подобное сравнение "убогим".

"Во-первых, юмор второсортный. Во-вторых, это сексизм, и такие бренды, как IKEA, такого себе позволять не должны", — написал ALXGM.

По мнению perfect illusha, своей публикацией "ИКЕА Россия" "запятнала репутацию бренда".

"Жаль, конечно, что этот пост вообще появился", — прокомментировал ситуацию Сергей Владимирский.

При этом некоторые пользователи посчитали публикацию вполне приемлемой и встали на сторону компании.

"А мне пост понравился! Никакого сексизма, только юмор. Если у кого-то комплекс неполноценности, пусть идет к психотерапевту, а не выносит здоровым людям мозг", — высказала свое мнение Нина Самойлович.

"Шутка показалась мне несколько плоской, но я не увидел в ней ничего оскорбительного ни для людей, ни для собак", — говорится в комментарии Максима Одинцова.

Через несколько дней после публикации "ИКЕА" написала пост с разъяснениями и отметила, что в компании "ни в коем случае не хотели обидеть кого-либо". Спустя некоторое время запись удалили из всех аккаунтов группы.

"Недавно в наших сообществах был размещен пост, который показался некоторым из наших подписчиков спорным. Мы изучили все ваши комментарии и приняли решение об удалении контента. Приносим свои извинения пользователям, которым пост показался неуместным", — говорится в сообщении "ИКЕА".