Путин поздравил Иркутский госуниверситет со 100-летием

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил профессоров, студентов, аспирантов и выпускников Иркутского государственного университета со 100-летием учебного учреждения и назвал его авторитетным научно-образовательным центром, сообщается на сайте Кремля.

"За прошедшие годы ИГУ сформировался как крупный, авторитетный научно-образовательный центр, вошёл в число ведущих учебных заведений Сибири и всей страны, дал "путёвку в жизнь" многим поколениям выпускников", — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что студенты, аспиранты и сотрудники вуза дорожат традициями предшественников, ставят перед собой новые, амбициозные цели, осваивают перспективные направления научного знания, активно участвуют в решении задач общенационального масштаба.

Глава государства также особенно отметил их работу, содействующую сбережению природных богатств страны и, прежде всего, озера Байкал.