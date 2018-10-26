В Чувашии в этом году временно трудоустроены более 14,5 тысячи подростков

ЧЕБОКСАРЫ, 26 окт — РИА Новости. С начала этого года в Чувашии временно трудоустроены более 14,5 тысячи подростков в возрасте от 14 до 18 лет, на эти цели направлены более семи миллионов рублей из республиканского бюджета, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства труда и занятости республики.

При этом он добавил, что всего в этом году планируется трудоустроить не менее 16 тысяч несовершеннолетних детей. Школьники работают только в свободное от учебы время, для детей в возрасте до 16 лет продолжительность рабочего времени составляет не более 24 часов в неделю, а для детей в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов.

"Помимо заработной платы, выплачиваемой работодателем, органы службы занятости населения оказывают несовершеннолетнему материальную поддержку в размере не ниже минимальной величины пособия по безработице — от 850 до 1 275 рублей за полный отработанный месяц", — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что основные виды работ, на которые трудоустраивают школьников — это подсобные работы при ремонте и благоустройстве школ, спортплощадок, благоустройство и озеленение городских и сельских территорий, подсобные работы на предприятиях сельского хозяйства, в частности посадка, прополка, выращивание и сбор сельскохозяйственных культур, и на промышленных предприятиях.

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