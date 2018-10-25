Челябинские депутаты снизили транспортный налог для пенсионеров

ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Челябинской области в четверг одобрили снижение транспортного налога для многодетных семей и пенсионеров региона, сообщила пресс-служба губернатора.
"Законопроект о снижении транспортного налога для пенсионеров и многодетных семей сегодня приняли депутаты законодательного собрания области", — говорится в сообщении.
Согласно принятым поправкам в закон Челябинской области "О транспортном налоге", для пенсионеров и многодетных семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, установлена льготная налоговая ставка в размере 1 рубля с лошадиной силы, уточняет пресс-служба. Речь идет о легковых автомобилях с мощностью двигателя до 180 лошадиных сил включительно (в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика), добавляет пресс-служба.
Отмечается, что уже в следующем году льготной ставкой смогут воспользоваться свыше 7 тысяч пенсионеров и около 400 многодетных семей.