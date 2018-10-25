Путин призвал быстро реагировать на нарушения трудовых и пенсионных законов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал органы прокуратуры оперативно реагировать на нарушения трудового, пенсионного законов, прав граждан на медицинскую помощь и получение образования, на злоупотребления должностными лицами в правоохранительных и контролирующих органах.

Выступая на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения им высших (специальных) воинских званий и классных чинов, Путин среди главных направлений работы органов прокуратуры выделил обеспечение социальных прав граждан, законности расходования бюджетных средств и надзор за исполнением законодательства в сфере ЖКХ.

"Конечно, прокуроры обязаны оперативно реагировать на нарушения трудового, пенсионного законов, прав граждан на медицинскую помощь и получение образования, а также на факты злоупотребления должностными лицами в самих правоохранительных и контролирующих органах", — сказал Путин.

Говоря о Следственном комитете, глава государства подчеркнул необходимость того, чтобы этот орган сконцентрировался на расследовании наиболее опасных преступлений.

"Отмечу большую самоотдачу сотрудников Федеральной службы охраны. Рассчитываю, что вы будете и впредь успешно решать поставленные задачи, в том числе обеспечивать надежную работу специальной связи, проведение крупных международных мероприятий", — сказал Путин.

В выступлении президент РФ отметил грамотную и слаженную работу российских спасателей.

"Важно держать под постоянным контролем места массового пребывания граждан, образовательные учреждения, торговые, культурно-досуговые и спортивные центры, крупные транспортные объекты", — сказал Путин.

Выделил президент и "большой вклад в обеспечение безопасности России" главного управления специальных программ.

"От качества вашей работы во многом зависит устойчивое функционирование государства, гражданских и военных органов управления", — сказал Путин.

Глава государства выразил уверенность, что собравшиеся в зале сделают все необходимо для решения поставленных задач, и поздравил их с назначением на высшие командные должности и присвоением очередных званий.

"Ваш опыт, способность эффективность решать поставленные задачи, быть примером для подчиненных получили заслуженное признание. Рассчитываю, что новые полномочия позволят вам полнее раскрыть свой профессиональный потенциал, добиться значимых успехов в укреплении обороноспособности России, охране законности и правопорядка", — сказал Путин.