Москвичам порекомендовали оставить машины дома из-за снега

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Центр организации дорожного движения порекомендовал жителям Москвы отказаться от поездок на машине из-за ожидаемого мокрого снега в четверг.

"Синоптики обещают мокрый снег на севере Подмосковья уже сегодня вечером, к ночи он может добраться до Москвы. На дорогах будет скользко! От поездок на личном автомобиле лучше отказаться, а если это невозможно, то будьте предельно внимательны на дороге и соблюдайте ПДД", — сообщается в Twitter ЦОДД.

Синоптики обещают мокрый снег на севере Подмосковья уже сегодня вечером, к ночи он может добраться до Москвы. На дорогах будет скользко! От поездок на личном автомобиле лучше отказаться, а если это невозможно, то будьте предельно внимательны на дороге и соблюдайте ПДД. pic.twitter.com/VGroFm5i4F — ЦОДД (@gucodd) 25 октября 2018 г.​

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве прогнозируется прохладная облачная погода с кратковременными дождями, к вечеру в городе может пойти мокрый снег.