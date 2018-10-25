В Москве с начала недели выпало более 20% месячной нормы осадков

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Дожди разной интенсивности, продолжающиеся в Москве с начала недели, принесли в город порядка 13 миллиметров осадков, что составляет 22% от месячной нормы осадков в октябре, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"За прошедшие сутки в Москве выпало 6 миллиметров осадков. По области самое большее число осадков выпало в Дмитрове — 12 миллиметров. Всего же за эту дождливую неделю выпало 13 миллиметров осадков", — уточнили агентству в погодном бюро в четверг.

За месяц, по данным "Фобос", в столице выпало 43 миллиметра осадков при норме 59 миллиметров.