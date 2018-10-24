Саратовский депутат проверяет возможность жить на 3,5 тысячи рублей в месяц

САРАТОВ, 24 окт — РИА Новости. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, после спора с которым в отставку ушла министр труда, занятости и миграции области Наталья Соколова, в среду приступил к эксперименту, в рамках которого намерен прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, сообщил сам парламентарий.

Ранее на YouTube появилось видео спора министра Соколовой и депутата Бондаренко в здании регионального парламента о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку, а ее заместитель Наталия Кривицкая стала и.о. главы областного минтруда. Бондаренко заявлял РИА Новости, что несмотря на отставку Соколовой, он не отказался от эксперимента прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

"Я приступил к "министерской диете", и хочу сказать, что это непросто! 875 рублей на целую неделю… На рынке закупил овощи, курицу, яйца и, конечно же, макарошки. Естественно, обыденные радости жизни, как и предполагалось, в эту картину не вошли, но больше всего переживаний складывается вокруг количества продуктов", — написал Бондаренко в среду в своем аккаунте в Instagram.

"Видимо, неделя будет не самая сытая", — добавил депутат.

Депутат также опубликовал в Instagram четыре видео, где запечатлел, как он покупает продукты на одном из центральных рынков Саратова по "министерской диете". "Первые у нас в списке овощи (картофель, морковь, лук) курица, яйца, молоко и какое-то масло, чтобы можно было приготовить все", — сказал Бондаренко на видео. Сначала он купил два килограмма картофеля по 25 рублей за кило.

"Не, помидорки, видимо, не войдут в наш рацион", — произнес депутат у прилавка с помидорами по 100 рублей за килограмм. Затем Бондаренко купил курицу по 157 рублей за килограмм, яйца. После этой покупки он сообщил, что осталось 350 рублей и мелочью рублей 40. Затем он отправился покупать килограмм гречки, подсолнечное масло и чай "какой-нибудь подешевле", две буханки хлеба — "какой-нибудь попроще". После чего парламентарий отмечает, что осталось как раз 50 рублей на молоко.

"Уходим. У нас осталось 10 рублей. К сожалению, не купили ни колбасу, ни сыра… Залезли в бюджет следующей недели, но я думаю, конечно, что этих продуктов будет недостаточно. Посмотрим, как получится растянуть, я, как сказала министр Соколова, тоже неплохой кулинар. Буду вам показывать, снимать на видео", — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что депутаты Саратовской областной думы на заседании в среду утвердили законопроект об увеличении в регионе в 2019 году прожиточного минимума для пенсионеров на 288 рублей — до 8,278 тысячи рублей, как и предлагала экс-министр Соколова. Законопроект набрал 31 голос за и пять против. При этом законопроект вызвал бурное обсуждение со стороны депутатов всех четырех фракций, представленных в областном парламенте.