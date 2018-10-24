В Чувашии растет количество многодетных семей

ЧЕБОКСАРЫ, 24 окт — РИА Новости. Количество многодетных семей в Чувашии возросло в 1,5 раза за последние семь лет, сообщил РИА Новости представитель министерства труда и социальной защиты республики.

"Если на 1 октября прошлого года в республике проживало 11 696 многодетных семей, то по данным на начало октября текущего года — 12 499 семей, что на 6,9% больше, чем в прошлом году, а по сравнению с 2011 годом количество многодетных семей увеличилось на 50,4%", — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе министерства отметили, что в Чувашии многодетным семьям предоставляются государственные пособия, субсидии на оплату ЖКУ и улучшение жилищных условий, а также социальные услуги и республиканский материнский капитал. В 2018 году для многодетных семей полностью сохранены те же меры социальной поддержки, что и в прошлом году. На реализацию соцподдержки семьи и детей в республике ежегодно направляется более восьми миллиардов рублей.

"Наша задача — определять правильные ориентиры для молодежи. Крепкая семья является главной ценностью и опорой в жизни каждого человека. Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются нравственные, культурные и духовные ценности. В крепких семьях растут счастливые дети, формируется основа нашего будущего, формируется стабильная среда", — процитировали в пресс-службе главу Чувашии Михаила Игнатьева.

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