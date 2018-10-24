МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Рязани перед судом предстанут супруги, отказавшиеся лечить ребенка с редким генетическим заболеванием. Интернету они доверились больше, чем врачам, посчитав, что таблетки только калечат их малыша. Новорожденный умер спустя месяц, его родителям теперь грозит до двух лет лишения свободы. С ситуацией, когда родственники отказываются от предложенного лечения, сталкивались почти в каждой детской больнице. Одни не дают переливать кровь по религиозным соображениям, другие отказываются от проведения химиотерапии.

РИА Новости выяснило, как медики спасают детей вопреки воле их родных.

"Уговаривали всей больницей"

Пятого мая 2018 года в отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных РДКБ Кабардино-Балкарии поступила девочка. Ей был всего один день от роду — родители даже имя не успели придумать. К хирургам ребенок попал из-за сложной врожденной патологии, при которой пищевод не сообщается с желудочно-кишечным трактом. Операция при такой особенности развития показана в первые несколько суток жизни, в противном случае не исключен летальный исход.

За разрешением на проведение экстренного вмешательства сотрудники больницы обратились к родителям девочки. Больше для проформы — это стандартная в таких случаях процедура. Каково же было удивление врачей, когда на операцию те согласились только в случае проведения ее без переливания крови.

"Честно скажу: после того, как они в письменной форме выразили свое желание, весь коллектив больницы впал в ступор, ведь с подобной позицией мы столкнулись впервые, — вспоминает главврач Людмила Гусалова. — Причем ни отец, ни мать, ни бабушка девочки не объясняли, почему они против стандартной процедуры. Просто говорили, что не хотят. И только спустя несколько дней во время одной из бесед в присутствии прокурора глава семьи проговорился, что переливать кровь им запрещают религиозные убеждения. Тогда мы поняли, что, скорее всего, родители являются последователями "Свидетелей Иеговы"*.

Среди адептов этой, запрещенной в России, организации распространено убеждение, что в крови находится душа человека. Перелить чужую кровь для них равносильно убийству.

"Первые часы мы пытались доказать родителям девочки, что гемотрансфузия необходима, что в противном случае велик риск отмирания клеток головного мозга и даже летальный исход. Но они были непреклонны. Тогда мы собрали консилиум с участием профессоров. Однако и он не повлиял на убеждения родителей. Сразу после часовой беседы с гематологом они написали повторный отказ от переливания", — рассказывает Гусалова.

В итоге врачи больницы пошли на риск — новорожденную прооперировали без переливания крови. Но через несколько дней начал резко падать гемоглобин. Гемотрансфузия стала для девочки единственным шансом выжить.

"Все силы врачей реанимационного и хирургического отделения уходили на то, чтобы уговорить семью отказаться от рокового решения. В ответ мне от имени родителей звонили какие-то люди и предлагали фантастические альтернативные методы лечения: например, воспользоваться препаратом, который действует очень долго, в течение года", — сетует главврач.

В результате больница обратилась в суд, где узаконили переливание крови без согласия опекунов ребенка. Впрочем, драгоценное время было упущено — начался сепсис. Через неделю девочка скончалась.

"Мать, когда узнала об этом, ревела навзрыд. От досады даже наши реаниматологи не могли найти себе места. Ведь малышку можно было спасти. Понятно, что при такой врожденной патологии выживают не все дети. Но если бы не затмившее реальность упорство родителей, шансы у ребенка были бы", — говорит Гусалова.

"Спасти удалось только через суд"

Годом ранее аналогичная ситуация произошла в Ивановской областной клинической больнице. Ночью в детское отделение экстренно поступила восьмилетняя девочка с признаками тяжелой анемии. "Состояние пациентки требовало срочного переливания эритроцитной массы, но сопровождавший ее отец был категорически против. Он написал отказ от переливания донорской крови, объяснив свое решение религиозными убеждениями", — вспоминает заведующий отделением гематологии, химиотерапии и онкологии для детей Ивановской областной клинической больницы Венедикт Фокин.

Утром состояние ребенка ухудшилось. Был созван консилиум, на котором приняли решение о срочном проведении процедуры.

"С отцом вновь была проведена беседа, мы его уведомили, что есть риск летального исхода. Однако он настаивал на своем. Тогда мы понадеялись на мать девочки, к ней поехали представители прокуратуры. Но и она написала отказ. Нам ничего не оставалось, как пойти в суд", — констатирует Венедикт Николаевич.

Процесс прошел в рекордные сроки: в 10 утра юрисконсульт больницы подготовил ходатайство в прокуратуру, в 15:00 состоялось судебное заседание, а в 17:00 того же дня девочке уже была проведена гемотрансфузия. "В дальнейшем ребенку потребовались еще два переливания крови. Спасти ее удалось, сейчас она чувствует себя хорошо", — рассказывает Фокин.

Впрочем, это был не первый случай в практике коллектива Ивановской областной клинической больницы, когда родители готовы отдать жизнь ребенка в угоду своим псевдорелигиозным убеждениям. Двумя годами ранее в стационар доставили девочку с диагнозом "острый лейкоз". "Ей нужно было переливать и плазму, и тромбоциты, но родители отказались. Уговорить их было невозможно. Вопрос опять решался через суд. Заседание назначили не так оперативно, как во второй раз. На формальности ушли сутки",— вспоминает заведующий отделением гематологии.

По словам Венедикта Фокина, ни в первом, ни во втором случае родители даже не поблагодарили врачей за спасение детей. Хотя сама героиня второй истории доктору звонит постоянно. "Думаю, взрослым просто сложно переступить через свои взгляды. А вообще сложно передать, сколько сил отнимает ситуация, когда ты должен не только бороться за жизнь пациента, но и противостоять глупости родителей. Надеюсь, таких историй в нашей практике больше не будет", — отмечает собеседник.

"Отказались от поддерживающей терапии"

В Рязани молодая семейная пара отказалась лечить ребенка не по религиозным соображениям. Родители доверились Сети больше, чем врачам, и решили, что пичкать новорожденного таблетками не нужно.

"В ноябре 2017 года у супружеской пары родился ребенок, который после выписки наблюдался в одной из детских поликлиник. Врачи диагностировали у малыша редкое генетическое заболевание, подобрали гормональную терапию, предупредили родителей, что в случае отказа может наступить летальный исход, — рассказала РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК России по Рязанской области Анжелика Евдокимова. — Но подозреваемые самовольно решили бросить лечение. В интернете они нашли сомнительную информацию, что при данном заболевании вполне можно обойтись и без таблеток. Спустя месяц ребенок скончался".

Евдокимова подчеркивает, что медикам о своем решении супруги не сообщили. Сами они якобы тоже не видели, что ребенку плохо без поддерживающей терапии. Родителям предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). На днях расследование уголовного дела завершили, в ближайшее время материалы передадут в суд. "Родители сразу после смерти осознали, что поступили неверно, раскаялись. Однако жизнь малыша это не вернет", — посетовала Евдокимова.

В Санкт-Петербурге судебным приставам пришлось убеждать отца ребенка с онкологией продолжить курс химиотерапии. После первого этапа мальчику стало лучше, и родитель решил, что лечение можно прекратить, несмотря на то, что мать и врачи настаивали на обратном. Впрочем, беседы судебного пристава хватило, чтобы уже на следующий день ребенок вернулся в больницу. "В день возбуждения исполнительного производства судебный пристав посетил квартиру должника. Он рассказал гражданину о последствиях уклонения от исполнения судебного решения и мерах принудительного исполнения, которые могут быть к нему применены. И это подействовало сильнее, чем уговоры супруги", — прокомментировали в пресс-службе Управлении федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.