В Москве открыли Российско-французский фонд исторических инициатив

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Москве открылся Российско-французский фонд исторических инициатив. В торжественной инаугурации приняли участие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава фонда, историк и археолог Пьер Малиновский.

Малиновский отметил, что у России и Франции "тысячелетняя совместная история".

"Множество вещей мы делали вместе. В обеих мировых войнах мы были вместе, бок о бок. Да, мы воевали во времена Наполеона, но потом мы снова стали друзьями, как раньше. Я думаю, что Франция и Россия могут реализовывать совместные проекты, тысячи проектов", — добавил глава фонда.

Одна из главных задач фонда — их реализация. Это и сохранение памяти русских солдат, воевавших во Франции во время Первой мировой войны, и изучение Валутиной горы возле Смоленска, где проходили бои в августе 1812 года, и другие исторические проекты.