Чувашия занимает третье место в России по развитию физкультуры и спорта

ЧЕБОКСАРЫ, 22 окт — РИА Новости. Чувашия занимает третье место по развитию физкультуры и спорта среди регионов России с численностью населения до 2 миллионов человек, сообщил глава республики Михаил Игнатьев на первом международном конгрессе "История самбо — история России", прошедшем в московском НИУ МЭИ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

"По итогам 2017 года Чувашия заняла третье место по развитию физической культуры и спорта в стране среди регионов с численностью проживающих до 2 миллионов человек. Для нас спорт — это норма жизни", — сказал глава Чувашии.

По его словам, за последние 10 лет в республике, благодаря различным федеральным программам, было построено и обновлено более 60 спортивных сооружений. Современными спортобъектами обеспечены все сельские районы и малые города. Ежегодно в Чувашии проводится около 350 официальных соревнований, порядка полусотни из них — всероссийского масштаба.

Глава Чувашии напомнил, что базовым видом спорта в Чувашии признано самбо. "Отделения самбо функционируют в 10 спортивных школах, в которых занимаются более 1700 спортсменов, при этом каждый третий из них — сельский житель. Спортивную подготовку осуществляют 33 тренера. От Чувашии в сборную команду России в 2018 году вошли 11 спортсменов", — сказал Игнатьев.

Он также отметил, что с 2016 года в Чувашии реализуется федеральный проект "Самбо в школу". Сегодня в нем участвуют шесть чувашских школ, проект планируется развивать в кадетских школах и классах. "Мы получаем только положительные отзывы от детей и их родителей. С каждым годом становится все больше молодежи, вовлеченной в самбо. Очевиден и факт — самбо пробуждает патриотические чувства", — сказал Игнатьев.

Он добавил, что в ближайшее время власти Чувашии планируют реализовать в республике проекты "Самбо в вузе" и "Самбо на пляже". В следующем году в республике пройдет юношеский турнир по самбо.

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