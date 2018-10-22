Смоленщина вошла в топ-10 регионов по качеству предоставления госуслуг

СМОЛЕНСК, 22 окт — РИА Новости. Смоленская область вошла в число лидеров среди российских регионов по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, заняв седьмую позицию в рейтинге Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба областной администрации.

По данным пресс-службы, специалисты Минэкономразвития оценивали 18 видов услуг, среди которых — государственная регистрация заключения брака, выдача и аннулирование охотничьих билетов и другие. При этом, анализ доступности и качества этих услуг проводился на всех этапах — от подачи заявления до получения готового документа.

"Администрация региона уделяет особое внимание повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и посредством сети интернет", — сказал губернатор области Алексей Островский.

По его словам, ключевая задача, которая стоит перед профильными руководителями, ответственными за развитие этого направления, — постоянно расширять перечень государственных и муниципальных услуг в электронном виде, для того чтобы минимизировать административные барьеры, исключить возможность для коррупционных проявлений со стороны чиновников, а самое главное — сэкономить деньги.

"Речь идет как о средствах областного бюджета, так и о деньгах смолян, которые они вынуждены тратить, получая услуги не в электронном виде", — сказал глава региона.

Он отметил, что на сегодняшний день электронные сервисы и услуги крайне востребованы у жителей региона. По итогам 2017 года доля жителей региона, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, составила 75%.

"Сам факт, что Смоленская область заняла седьмую строчку в стране в рейтинге Минэкономразвития, является дополнительным тому подтверждением. Это очень хороший результат и показатель эффективности работы региональных властей в данном направлении", — заявил Островский.

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