Снегопады накроют Приморье к концу недели

ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости. Холодная воздушная масса арктического происхождения принесет в конце недели в Приморье мокрый снег и ливни, сообщает Примгидромет.

"Основное ухудшение погоды ожидается к концу нынешней недели с выходом активного южного циклона. За дождем вполне вероятен и мокрый снег, особенно на перевалах. В тыл этому циклону сначала на территорию Китая и Кореи, затем и на территорию Приморья будет вторгаться холодная воздушная масса арктического происхождения… В воскресенье снег может наблюдаться на большей части края", — сказал глава Примгидромета Борис Кубай.

По его словам, в конце октября на Приморский край выйдет еще один активный циклон. Вслед за обильными дождями может пойти и сильный снег.

"Не исключено, что к концу месяца снежным покровом будет охвачена большая часть нашего края", — отметил синоптик.

Кубай рекомендовал всем жителем Приморья подготовить зимнюю одежду и обувь, автомобилистам – в течение недели сменить резину на зимнюю. Он отметил, что поездки по краю через перевалы на следующей неделе на летней резине могут быть опасными.