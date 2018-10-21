СПЧ предупреждал о неблагополучной экологической ситуации на "Электроцинке"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сообщил, что ранее предупреждал о неблагополучной экологической ситуации на заводе "Электроцинк" в Северной Осетии, где произошел пожар.
Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего – до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. По данным МЧС, в 13.12 пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован.
"Повышенное присутствие в почве свинца, кадмия, мышьяка и других опасных для здоровья химических элементов-загрязнителей может свидетельствовать о наличии недопустимой мутагенной, канцерогенной и тератогенной токсичности. Многолетнее хранение в непосредственной близости от жилой застройки подобных отходов производства не может не влиять негативно на здоровье населения", — цитирует пресс-служба СПЧ слова участника выездного заседания Совета по регионам СКФО Ивана Засурского.
Засурский отметил, что СПЧ в свое время пытался наладить диалог с руководством завода, но сделать этого, к сожалению, не удалось. В пресс-службе ведомства напомнили, что в 2016 году в ходе выездного заседания по субъектам Северо-Кавказского федерального округа Совет изучал ситуацию в сфере экологического благополучия жителей Владикавказа.
Согласно тексту рекомендаций СПЧ по итогам заседания два года назад, из-за выбросов предприятия в течение десятилетий в почве города в большом количестве накопились соли тяжелых металлов.
Кроме того, Совет рекомендовал провести комплексное межведомственное исследования оценки уровня загрязнения окружающей природной среды от деятельности металлургического завода "Электроцинк" и его влияния на здоровье населения.
ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.