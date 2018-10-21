СПЧ предупреждал о неблагополучной экологической ситуации на "Электроцинке"

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сообщил, что ранее предупреждал о неблагополучной экологической ситуации на заводе "Электроцинк" в Северной Осетии, где произошел пожар.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего – до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. По данным МЧС, в 13.12 пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован.

"Повышенное присутствие в почве свинца, кадмия, мышьяка и других опасных для здоровья химических элементов-загрязнителей может свидетельствовать о наличии недопустимой мутагенной, канцерогенной и тератогенной токсичности. Многолетнее хранение в непосредственной близости от жилой застройки подобных отходов производства не может не влиять негативно на здоровье населения", — цитирует пресс-служба СПЧ слова участника выездного заседания Совета по регионам СКФО Ивана Засурского.

Засурский отметил, что СПЧ в свое время пытался наладить диалог с руководством завода, но сделать этого, к сожалению, не удалось. В пресс-службе ведомства напомнили, что в 2016 году в ходе выездного заседания по субъектам Северо-Кавказского федерального округа Совет изучал ситуацию в сфере экологического благополучия жителей Владикавказа.

Согласно тексту рекомендаций СПЧ по итогам заседания два года назад, из-за выбросов предприятия в течение десятилетий в почве города в большом количестве накопились соли тяжелых металлов.

Кроме того, Совет рекомендовал провести комплексное межведомственное исследования оценки уровня загрязнения окружающей природной среды от деятельности металлургического завода "Электроцинк" и его влияния на здоровье населения.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.