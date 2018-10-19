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Общество

Более 60 конкурсантов соревновались на чемпионате "Абилимпикс" в Чувашии

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© Фото предоставлено министерством образования и молодежной политики ЧувашииКонкурсанты из Чувашии приняли участие в региональном этапе национального чемпионата Абилимпикс для людей с ограниченными возможностями здоровьяКонкурсанты из Чувашии приняли участие в региональном этапе национального чемпионата Абилимпикс для людей с ограниченными возможностями здоровья
© Фото предоставлено министерством образования и молодежной политики Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 19 окт — РИА Новости. Более 60 конкурсантов из Чувашии приняли участие в региональном этапе национального чемпионата "Абилимпикс" для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.

Иваново, Россия. Архивное фото
© Flickr / Konstantin Malanchev
В Ивановской области завершился II региональный чемпионат "Абилимпикс"
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс" — это конкурс профессионального мастерства, который позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья получить профессиональное образование и начать работать.

По словам первого заместителя министра образования и молодежной политики Чувашии Сергея Кудряшова, чемпионат призван привлечь внимание работодателей к талантливым ребятам с ограниченными возможностями здоровья и помочь им трудоустроиться.

По итогам регионального этапа "Абилимпикс" в сборную Чувашии вошли 12 победителей по десяти компетенциям, которые поедут на финал соревнований в Москву в ноябре.

В финале участники из Чувашии будут соревноваться в 10 компетенциях для студентов, школьников и взрослых специалистов в возрасте до 65 лет. Студенты будут соперничать по шести компетенциям: резьба по дереву, поварское дело, мебельщик, портной, экономика и бухгалтерский учет, обработка текста, а школьники — по четырем: художественное вышивание, художественный дизайн, вязание крючком, резьба по дереву. Взрослые специалисты будут соревноваться в двух компетенциях — массажист и портной.

© Фото предоставлено министерством образования и молодежной политики ЧувашииЕвгения Калашникова
© Фото предоставлено министерством образования и молодежной политики Чувашии
Евгения Калашникова

Теперь участвуют взрослые

По словам руководителя регионального центра развития движения "Абилимпикс" в Чувашии Татьяны Григорьевой, чемпионат проходит в регионе во второй раз. Первый чемпионат "Абилимпикс" прошел в республике в октябре прошлого года. Количество компетенций в этом году увеличилось в два раза.

"Этот чемпионат становится всё более популярным, количество участников увеличилось почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. В компетенциях "Вязание крючком", "Художественное вышивание" соревновались более пяти участников. Теперь участвуют не только молодые люди, но и взрослые специалисты", — говорит Григорьева.

По ее словам, работы в этом году выполнены на более высоком уровне, что говорит о хорошей подготовке конкурсантов к чемпионату. Она отмечает, что задания в этом году изменились: так, в них были добавлены описания рабочих мест участников.

© Фото предоставлено министерством образования и молодежной политики ЧувашииЕвгения Калашникова
© Фото предоставлено министерством образования и молодежной политики Чувашии
Евгения Калашникова

Готовы побеждать

По словам главного эксперта по компетенции "Поварское дело" Ольги Кузнецовой, конкурсанты за два часа должны были приготовить куриный рулет, фаршированный сыром и шпинатом с сливочно-апельсиновым соусом и гарниром.

"Я давно мечтала стать поваром, потому что интересно готовить разные блюда. Я себе выбрала хорошую профессию — повар-кондитер. На конкурсе "Абилимпикс" готовила рулет со шпинатом. Переживала, но справилась с заданием, и первое место в компетенции "Поварское дело" оказалось моим", — отмечает студентка 1-го курса Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции Евгения Калашникова.

© Фото предоставлено министерством образования и молодежной политики ЧувашииЦеремония награждения. Степан Кузьмин - второй слева
© Фото предоставлено министерством образования и молодежной политики Чувашии
Церемония награждения. Степан Кузьмин - второй слева

Сейчас Евгения готовится к финальному этапу конкурса в Москве.

Президент РФ Владимир Путин на форуме Россия – страна возможностей. 15 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Победительница в компетенции "Портной" Татьяна Сергеева учится на втором курсе Чебоксарского экономико-технологического колледжа по профессии швея. Она говорит, что всегда любила придумывать модели одежды и шить их. По ее словам, на втором курсе колледжа у нее появилось больше опыта и умений, и захотелось попробовать свои силы на конкурсе.

"Мне нравится что-то делать своими руками: шить, украшать изделие. Сначала я боялась участвовать в этом чемпионате, но потом взяла себя в руки и решилась. Перед нами поставили задачу за три часа сшить блузку, еще один час давался на создание композиции для отделки из аппликаций, бусин и лент. Больше всего я боялась не уложиться в отведенное время, но у меня все получилось", — говорит Татьяна.

© Фото предоставлено министерством образования и молодежной политики ЧувашииТатьяна Сергеева
© Фото предоставлено министерством образования и молодежной политики Чувашии
Татьяна Сергеева

Еще один участник чемпионата из Чебоксарского экономико-технологического колледжа Степан Кузьмин соревновался в компетенции "Резьба по дереву". Он учится в колледже на изготовителя художественных изделий из дерева.

Инвалидное кресло. Архивное фото
© Fotolia / Kadmy
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"Вообще я с детства любил смотреть, как папа строгал доски, забивал гвозди, но также я очень любил рисовать. Когда встал вопрос о выборе профессии, поговорив с мамой, я выбрал специальность изготовителя художественных изделий из дерева. Мне нравится наносить рисунок на заготовки и аккуратно вырезать по этому рисунку. Мой педагог посоветовал мне попробовать принять участие в "Абилимпикс", и я об этом не пожалел", — говорит Степан.

В настоящее время в учреждениях профессионального образования Чувашии обучаются более 350 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, больше половины из них получают профессии в Чебоксарском экономико-технологическом колледже. На базе колледжа второй год работает региональный центр развития движения "Абилимпикс", который и организует проведение конкурсов "Абилимпикс" в республике. Кроме того, на базе центра "Абилимпикс" проходят обучение и профессиональную переподготовку педагоги и мастера.

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