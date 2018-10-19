Более 60 конкурсантов соревновались на чемпионате "Абилимпикс" в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 19 окт — РИА Новости. Более 60 конкурсантов из Чувашии приняли участие в региональном этапе национального чемпионата "Абилимпикс" для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.
По словам первого заместителя министра образования и молодежной политики Чувашии Сергея Кудряшова, чемпионат призван привлечь внимание работодателей к талантливым ребятам с ограниченными возможностями здоровья и помочь им трудоустроиться.
По итогам регионального этапа "Абилимпикс" в сборную Чувашии вошли 12 победителей по десяти компетенциям, которые поедут на финал соревнований в Москву в ноябре.
В финале участники из Чувашии будут соревноваться в 10 компетенциях для студентов, школьников и взрослых специалистов в возрасте до 65 лет. Студенты будут соперничать по шести компетенциям: резьба по дереву, поварское дело, мебельщик, портной, экономика и бухгалтерский учет, обработка текста, а школьники — по четырем: художественное вышивание, художественный дизайн, вязание крючком, резьба по дереву. Взрослые специалисты будут соревноваться в двух компетенциях — массажист и портной.
Теперь участвуют взрослые
По словам руководителя регионального центра развития движения "Абилимпикс" в Чувашии Татьяны Григорьевой, чемпионат проходит в регионе во второй раз. Первый чемпионат "Абилимпикс" прошел в республике в октябре прошлого года. Количество компетенций в этом году увеличилось в два раза.
"Этот чемпионат становится всё более популярным, количество участников увеличилось почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. В компетенциях "Вязание крючком", "Художественное вышивание" соревновались более пяти участников. Теперь участвуют не только молодые люди, но и взрослые специалисты", — говорит Григорьева.
По ее словам, работы в этом году выполнены на более высоком уровне, что говорит о хорошей подготовке конкурсантов к чемпионату. Она отмечает, что задания в этом году изменились: так, в них были добавлены описания рабочих мест участников.
Готовы побеждать
По словам главного эксперта по компетенции "Поварское дело" Ольги Кузнецовой, конкурсанты за два часа должны были приготовить куриный рулет, фаршированный сыром и шпинатом с сливочно-апельсиновым соусом и гарниром.
"Я давно мечтала стать поваром, потому что интересно готовить разные блюда. Я себе выбрала хорошую профессию — повар-кондитер. На конкурсе "Абилимпикс" готовила рулет со шпинатом. Переживала, но справилась с заданием, и первое место в компетенции "Поварское дело" оказалось моим", — отмечает студентка 1-го курса Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции Евгения Калашникова.
Сейчас Евгения готовится к финальному этапу конкурса в Москве.
"Мне нравится что-то делать своими руками: шить, украшать изделие. Сначала я боялась участвовать в этом чемпионате, но потом взяла себя в руки и решилась. Перед нами поставили задачу за три часа сшить блузку, еще один час давался на создание композиции для отделки из аппликаций, бусин и лент. Больше всего я боялась не уложиться в отведенное время, но у меня все получилось", — говорит Татьяна.
Еще один участник чемпионата из Чебоксарского экономико-технологического колледжа Степан Кузьмин соревновался в компетенции "Резьба по дереву". Он учится в колледже на изготовителя художественных изделий из дерева.
В настоящее время в учреждениях профессионального образования Чувашии обучаются более 350 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, больше половины из них получают профессии в Чебоксарском экономико-технологическом колледже. На базе колледжа второй год работает региональный центр развития движения "Абилимпикс", который и организует проведение конкурсов "Абилимпикс" в республике. Кроме того, на базе центра "Абилимпикс" проходят обучение и профессиональную переподготовку педагоги и мастера.