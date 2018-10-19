СК Чувашии предложил установить бэби-боксы для спасения новорожденных

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт — РИА Новости. Руководитель следственного управления СК РФ по Чувашии Александр Полтинин предложил разработать в регионе систему бэби-боксов для спасения от гибели новорожденных, которые оказались не нужны своим матерям, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Так, 16 сентября 2018 года в городе Чебоксары в мусоросборной камере подъезда жилого дома по улице Богдана Хмельницкого было обнаружено тело новорожденной девочки. Подозреваемой в убийстве оказалась 17-летняя студентка одного из местных колледжей, которая накануне вечером родила девочку и выбросила в мусоропровод.
"Для того, чтобы предупредить подобные случаи, руководитель следственного управления СКР Чувашии выступил с инициативой проработки развития в республике системы бэби-боксов, внедрение которых даст шанс сохранить ребенку жизнь", — рассказали в пресс-службе регионального СУСК.
Кроме того, было предложено повысить эффективность взаимодействия между различными ведомствами по учету беременных, в том числе тех, кто учится в школах, колледжах и вузах.
Бэби-бокс — специальное место для анонимного отказа от ребенка. С 2011 года бэби-боксы установлены при медучреждениях и религиозных организациях в Краснодарском, Пермском, Камчатском, Ставропольском краях, Владимирской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Московской, Псковской, Свердловской областях, Татарстане.