Власти Чечни наградили участников подготовки соглашения с Ингушетией

ГРОЗНЫЙ, 19 окт – РИА Новости. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов наградил орденами и грамотами участников республиканской комиссии по подготовке соглашения о границе с Ингушетией за проделанную ими "колоссальную работу по сбору, подготовке и анализу материалов, необходимых для определения границы", сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе заксобрания.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе, и с 16 октября оно вступило в силу. Кадыров в тот же день заявил на совещании правительства, что вопрос о границе с Ингушетией закрыт и действующее соглашение будет способствовать только укреплению братских отношений между двумя народами.

В Конституционном суде Ингушетии ранее заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике после ратификации соглашения прошли протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. С 8 октября митинг был санкционирован и проходил на новой площадке — возле здания национальной телерадиокомпании. Срок санкционированного митинга истекал 17 октября, власти региона согласовали новую акцию, которая пройдет на той же площадке с 31 октября по 2 ноября. В тот же день организаторы митинга решили приостановить его до 31 октября. В четверг Конституционный суд Ингушетии заявил, что проверит конституционность закона об утверждении границы с Чечней по запросу двух депутатов ингушского парламента.

"Председатель парламента Магомед Даудов поблагодарил всех членов комиссии по уточнению границы, которую он возглавлял, за проделанный колоссальный объем работы и наградил их орденами и грамотами. Так, за особые заслуги в работе по сбору, подготовке, анализу и оценке документов, материалов, необходимых для определения административной границы Чеченской Республики орденами "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике" наградили 6 человек, среди которых заместитель министра внутренних дел по Чечне Апты Алаудинов и два министра — имущественных и земельных отношений Асламбек Ирасханов, природных ресурсов и охраны окружающей среды Саид-Магомед Темирханов, а также глава администрации Надтеречного района Шамиль Куцаев. Еще ряд чиновников правительства и местных администраций получили грамоты и благодарственные письма парламента", — уточнил представитель пресс-службы.

Даудов, вручая награды, заявил, что подписание соглашения об установлении границы между братскими республиками является историческим событием.

"Несмотря на выкрики разных провокаторов, между чеченцами и ингушами всегда будет братство и уважение друг к другу. Граница проведена между субъектами Российской Федерации, но нет никаких границ между вайнахами (самоназвание чеченцев и ингушей – ред.)", – сказал спикер.