Власти Чечни наградили участников подготовки соглашения с Ингушетией

ГРОЗНЫЙ, 19 окт – РИА Новости. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов наградил орденами и грамотами участников республиканской комиссии по подготовке соглашения о границе с Ингушетией за проделанную ими "колоссальную работу по сбору, подготовке и анализу материалов, необходимых для определения границы", сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе заксобрания.
В Конституционном суде Ингушетии ранее заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике после ратификации соглашения прошли протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. С 8 октября митинг был санкционирован и проходил на новой площадке — возле здания национальной телерадиокомпании. Срок санкционированного митинга истекал 17 октября, власти региона согласовали новую акцию, которая пройдет на той же площадке с 31 октября по 2 ноября. В тот же день организаторы митинга решили приостановить его до 31 октября. В четверг Конституционный суд Ингушетии заявил, что проверит конституционность закона об утверждении границы с Чечней по запросу двух депутатов ингушского парламента.
Даудов, вручая награды, заявил, что подписание соглашения об установлении границы между братскими республиками является историческим событием.
"Несмотря на выкрики разных провокаторов, между чеченцами и ингушами всегда будет братство и уважение друг к другу. Граница проведена между субъектами Российской Федерации, но нет никаких границ между вайнахами (самоназвание чеченцев и ингушей – ред.)", – сказал спикер.