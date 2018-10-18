В Москве установлен абсолютный рекорд тепла

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве 18 октября побит абсолютный рекорд максимальной температуры! Такого тепла в столице в этот день никогда не было за всю историю регулярных метеонаблюдений, ведущихся с 1879 года. В 14:00 столбики термометров на главной московской метеостанции ВДНХ поднялись до 17,9 градусов", — написал Тишковец на своей странице в Facebook.

Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен в 1967 году: тогда метеорологи зафиксировали 17,5 градусов выше нуля.