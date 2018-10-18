МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Произошедшая в Керчи трагедия свидетельствует о том, что усилия по выявлению и пресечению действующих в интернете подростковых деструктивных групп неэффективны, заявила член попечительского совета Лиги безопасного интернета Елена Мильская.

"После вчерашней трагедии стало очевидно, что набор инструментов по выявлению и пресечению подобного рода групп и одиночек, планирующих совершение преступлений в образовательных учреждениях, не позволяет защитить детей", — сказала Мильская.

Она напомнила, что лига неоднократно заявляла о росте числа деструктивных сообществ в социальных сетях, а в материалах, направленных ею в генпрокуратуру в апреле, содержалась информация о динамике распространения такого рода сообществ.

"Мы фиксируем резкий рост — до 5 миллионов человек — количества подростков, вовлеченных в деятельность деструктивных сообществ в интернете", — заявила Мильская, слова которой приводит пресс-служба.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.