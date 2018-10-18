К работе в Керчи привлекли лучших психологов, сообщил эксперт

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Керчи сейчас работают лучшие психологи страны, заявил РИА Новости декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко, рассказав о сложных этапах работы специалистов на месте трагедии.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Ранее Зинченко сообщил, что эксперты факультета психологии МГУ участвуют в оказании помощи пострадавшим и родственникам жертв.

"Там самые лучшие кадры работают: в том числе психологи, которые работают со стороны центра экстренной психологической помощи МЧС, они прилетели туда из Москвы, а также те психологи МЧС, которые находятся поблизости – в Краснодарском крае, Ростовской области, а также со стороны министерства здравоохранения работают психологи и по линии министерства просвещения школьные психологи тоже привлечены к этой деятельности", — заявил Зинченко.

"Поэтому максимально со всех сторон ситуация сейчас подкреплена психологическими силами лучшими, настолько, насколько это возможно, конечно, нам всем вместе необходимо помочь пережить эту трагедию", — отметил он.

Зинченко рассказал, что перед психологами стоят сейчас две основные задачи: первая — максимально сохранить физическое благополучие и здоровье людей в такой сложной ситуации; вторая — не допустить паники.

Слухи в соцсетях



По его словам, психологи уже начали работу с теми из пострадавших, кто находился в сознании, при этом первый день чаще всего протекает у этой группы более спокойно, чем последующие. "Проходит с меньшим проявлением реакций, они наступают уже через день, через два, через три. Реакция на этот чрезвычайный стресс будет, начиная с сегодняшнего дня и ещё несколько дней", — заявил Зинченко.

Вторая группа, с которой в первую очередь начали работу психологи – это близкие пострадавших. "Они начинают переживать, они находятся в непростой ситуации, когда им хочется быть рядом со своими детьми, а дети сейчас в тяжелом состоянии, при этом проводятся следственные действия, плюс часто переживания близких подпитывают легко возникающие слухи", — заявил психолог.

Он отметил, что слухи обычно распространяются в социальных сетях. "Сейчас большая часть коммуникаций происходит в сети, что иногда дает негативные эффекты больше, чем общение людей между собой. Одновременно вбрасывание какой-то непроверенной информации, необоснованных точек зрения ухудшает ситуацию. Самое главное при работе с близкими пострадавших – это, конечно, сохранить у них максимально сбалансированное и адекватное отношение к ситуации с учётом всех переживаний и того горя, которые они переживают", — сказал эксперт.

Работа на опознании



Следующий отдельный блок – это работа с теми родственниками, которые получили трагическое известие о том, что их близкие погибли. "Ситуация опознания – это очень тяжелая процедура, которая тоже не обходится без психологов, конечно, там тоже присутствуют представители правоохранительных органов, но самое тяжелое в работе с теми, кто пришел опознать погибших, ложится на психологов. Это не просто правоохранительная формальная процедура, для человека, участвующего в ней, это тоже огромный стресс, который может вызвать соответствующие последствия. Здесь тоже удержать человека в тех сбалансированных состояниях, чтобы это не вызывало острой стрессовой реакции, здесь достаточно непростой участок работы для психологов", — заявил собеседник агентства.

Следующий блок, по словам эксперта, — это работа психологов с педагогическим составом и руководством колледжа.

"Сейчас для них очень непростой период, так как это всё произошло внутри колледжа, то общественное мнение всегда поднимает вопрос, кто виноват, почему это произошло. Сейчас необходима сбалансированная работа в колледже с педагогическим составом, потому что часто такие ситуации приводят к разрыву профессиональных связей, к дезорганизации, и педагоги могут в таком состоянии стараться отложить свой приход на работу. Эти последствия необходимо тоже отрабатывать психологам, как с коллективом, так и с каждым педагогом отдельно", — заявил Зинченко.

Он также отметил, что большая психологическая нагрузка ложится на руководство колледжа, поскольку "много вопросов будет и у следственных органов, и у общественности". Эту ситуацию психологи также намерены проработать.