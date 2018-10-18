КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Рабочая группа с участием министра просвещения РФ Ольги Васильевой и уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой в течение недели после трагедии в Керчи разработает предложения для профилактики подобных ситуаций, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Мы с Анной Юрьевной (Кузнецовой) и Ольгой Юрьевной Васильевой договорились, что мы рабочую группу создадим, в течение одной недели буквально мы выработаем предложения и с точки зрения профилактики, есть ряд комплексных моментов, и с точки зрения безопасности. Будет отдельный еще план действий", — сказал Аксенов журналистам.

"Будет создана временная рабочая группа с участием уполномоченных ведомств — исполнительной власти, представителей администрации и руководства Крыма для того, чтобы выработать точный перечень мер. Конец следующей недели определен как срок выработки этих предложений, которые, надеюсь, впоследствии будут реализованы в полном объеме. Для профилактики подобных решений", — уточнила Кузнецова.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. Его мотивы пока неясны.