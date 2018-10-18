В школах Красноярского края усилили меры безопасности после ЧП в Керчи

Здание Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошли взрыв и стрельба

Здание Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошли взрыв и стрельба

КРАСНОЯРСК, 18 окт — РИА Новости. Меры безопасности в школах Красноярского края усилены после трагедии в керченском колледже, сообщила журналистам представитель регионального минобразования Лариса Климова.

"В связи с трагическими событиями с сегодняшнего дня дополнительно везде запущены проверки, дополнительно инструктаж с людьми, дополнительно уроки с людьми, которые отвечают за безопасность, уроки с детьми. Школы у нас все, детсады, техникумы, вузы телефонизированы. Во всех крупных школах видеонаблюдение, заборы, ограждения, охрана", — сказала Климова.

Она также отметила, что в учебных заведениях будут проведены дополнительные проверки.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. Его мотивы пока неясны.