Эксперт рассказала, можно ли предотвратить трагедии в учебных заведениях

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Единичные ставки психологов не смогут решить проблему безопасности в образовательных организациях, нужно подумать о создании института тьюторства для сопровождения каждого учащегося, заявила директор лицея РАНХиГС Жанна Подковыркина, комментируя ЧП в керченском колледже, где студент устроил стрельбу и взрыв.
Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.
"Я думаю, что подобные вещи предотвратить крайне сложно, и в этом смысле говорить, кто виноват — служба безопасности, администрация, которая вот так видела себе безопасность- это крайне сложно. Представить себе, что огромный поток заходит в образовательную организацию каждое утро — никогда не будут у всех учащихся проверять рюкзаки, карманы и так далее. Это сложно себе представить", — сказала РИА Новости Подковыркина.
"Как это предотвращать? Это уже на уровне тонкостей педагогической работы, мне кажется, что тут, конечно, вопрос в том, кто сопровождает образовательный процесс. Единичные ставки психологов — ничего не решат. Раньше ставка психолога рассчитывалась из контингента 500 человек, на 500 человек один психолог. Этим невозможно решить ничего", — подчеркнула собеседница агентства.
Директор отметила, что нужно создавать институт тьюторства — персонального сопровождения каждого ученика, "эта история могла бы изменить многое".
"Думать о безопасности школ, техникумов, колледжей, везде, где обучаются дети, молодежь, конечно, нужно. Чтобы эта безопасность становилась более эффективной", — резюмировала Подковыркина.