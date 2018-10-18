Эксперт рассказала, можно ли предотвратить трагедии в учебных заведениях

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Единичные ставки психологов не смогут решить проблему безопасности в образовательных организациях, нужно подумать о создании института тьюторства для сопровождения каждого учащегося, заявила директор лицея РАНХиГС Жанна Подковыркина, комментируя ЧП в керченском колледже, где студент устроил стрельбу и взрыв.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Я думаю, что подобные вещи предотвратить крайне сложно, и в этом смысле говорить, кто виноват — служба безопасности, администрация, которая вот так видела себе безопасность- это крайне сложно. Представить себе, что огромный поток заходит в образовательную организацию каждое утро — никогда не будут у всех учащихся проверять рюкзаки, карманы и так далее. Это сложно себе представить", — сказала РИА Новости Подковыркина.

Она отметила, что не знает таких организаций, где каждого бы ребенка проверяли через металлическую рамку.

"Как это предотвращать? Это уже на уровне тонкостей педагогической работы, мне кажется, что тут, конечно, вопрос в том, кто сопровождает образовательный процесс. Единичные ставки психологов — ничего не решат. Раньше ставка психолога рассчитывалась из контингента 500 человек, на 500 человек один психолог. Этим невозможно решить ничего", — подчеркнула собеседница агентства.

Директор отметила, что нужно создавать институт тьюторства — персонального сопровождения каждого ученика, "эта история могла бы изменить многое".

"Думать о безопасности школ, техникумов, колледжей, везде, где обучаются дети, молодежь, конечно, нужно. Чтобы эта безопасность становилась более эффективной", — резюмировала Подковыркина.