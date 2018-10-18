Синоптики рассказали, когда в Москве может выпасть первый снег

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Первый снег придет в Москву не раньше конца следующей недели, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос" в среду.

Ранее в СМИ со ссылкой на Гидрометцентр сообщалось, что в Москве утром и ночью в понедельник, 22 октября, может выпасть мокрый снег.

"Я бы сказал, что снег в Москву придет не раньше пятницы, субботы и воскресенья следующей недели, то есть, 26-28 октября", — рассказал собеседник агентства, отметив, что точных прогнозов пока нет.

"В эти выходные температура, действительно, начнет понижаться, но она будет слегка выше нормы, и поэтому о снеге пока рано говорить", — добавил специалист.