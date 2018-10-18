МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Общественники из Калужской области встревожены: по их словам, в регионе уничтожают историческую застройку. На днях в Калуге снесли дом ХХ века, год назад волонтеры отремонтировали его своими силами. Уже после того как половина здания превратилась в руины, стало ясно, что разрушили его незаконно. Теперь дом хотят отстроить заново. Абсурдный сценарий может повториться и в соседнем Боровске: там здание, которое в течение двух лет реставрировали энтузиасты, тоже попало в список неугодных. Помимо него, собираются снести еще 14 строений. Два уже разрушили — причем на глазах у туристов.

Разрушенный терем

Дом № 3 на улице Луначарского жители Калуги называли "сказочной избушкой Берендея". Архитектор Александр Яковлев построил его в 1910 году. Это было одно из двух сохранившихся в городе зданий, выполненных в стиле деревянного модерна. Долгое время сооружение считалось памятником архитектуры, но в 2008-м по неизвестным пока причинам особого статуса его лишили.

В 2017 году за подновление здания взялись волонтеры фестиваля "Том Сойер Фест". Участники этого проекта занимаются реконструкцией уникальных домов, не являющихся памятниками архитектуры.

"На тот момент это был многоквартирный жилой дом, в котором были прописаны пять семей. Здание находилось в очень плохом состоянии: жильцы жаловались, что в подвале скапливалась вода", — описывает обстановку волонтер и сотрудница одного из калужских музеев Ольга Небольсина.

Однако энтузиастам удалось вернуть "терему" первоначальный вид. Они почти полностью перебрали фасад, укрепили фундамент, заменили двери — их изготовили на заказ по старинным фотографиям. Кроме того, волонтеры обновили массивную декоративную деталь на боковом фасаде, заменили ветхое крыльцо. Со стройматериалами помогли калужские спонсоры — на подновление дома они выделили почти 300 тысяч рублей.

Работали волонтеры каждые выходные. К процессу подключилась даже одна из проживавших в здании семей. В октябре 2017-го дом Яковлева снова был похож на сказочный Берендеев терем. К нему стали подводить экскурсионные группы.

"Когда мы начинали работы, ни о каком расселении жильцов, а тем более о сносе строения речи не шло. Как я понимаю, на тот момент дом еще не был передан собственнику. Но в конце ноября, когда мы заканчивали работы, жильцы сказали, что их собираются выселять. Мы предполагали, что дом могут снести. Но когда это будет и произойдет ли вообще — не знали", — утверждает Небольсина.

Тревогу забил один из подписчиков сообщества "Том Сойер Фест". Проходя мимо дома Яковлева вечером 12 октября, он увидел вокруг здания ограду. А на следующий день рано утром на Луначарского подогнали экскаватор. От нескольких ударов ковшом половина векового терема превратилась в груду досок.

"Я все видела своими глазами, стояла на площадке. Честно скажу: было обидно до слез, ведь мы столько времени потратили на восстановление. Но главное — непонятно, зачем его разрушили? Людей можно было переселить, однако почему бы не сохранить облик здания и не сдать в последующем, например, под кафе или сувенирный магазин?"

"Будет восстановлен"

Снос уникального дома вызвал бурную реакцию в соцсетях. Почти сразу на место выехал глава Калуги Дмитрий Разумовский. Он заверил журналистов, что процесс начал собственник дома, не уведомив, как это положено, за семь дней городскую управу. Более того, проект планировки территории, на которой стояло здание, не предусматривал ни сноса, ни строительства здесь какого-либо объекта.

Собственница строения, по крайней мере, по бумагам, — пожилая женщина. Она выкупила все пять квартир и стала полноправной владелицей здания в центре Калуги. Кто эта предприимчивая старушка, неизвестно. С ней не смог встретиться даже городской глава. Дмитрию Разумовскому удалось пообщаться лишь с ее представителем. Тот сообщил, что на месте дома Яковлева предположительно планируют возвести многоквартирное малоэтажное жилое строение. "Но каких-либо юридических оснований для этого нет, — заверил Дмитрий Разумовский. — Сначала нужно подготовить проект планировки, он должен пройти общественное обсуждение, должен быть утвержден городской управой. Ничего этого сделано не было".

Сам факт того, что частное лицо выкупило уникальное сооружение в центре Калуги, городского главу не смущает. "У нас в городе по такой схеме можно выкупить любой многоквартирный жилой дом. Это обычные договоры купли-продажи квартир с последующей регистрацией в Росреестре. Если правообладатель один, здание становится частным", — объяснил Разумовский.

Сейчас глава управы хочет через суд обязать собственника восстановить утраченное строение. Кроме того, он дал поручение выяснить, каким образом дом Яковлева был исключен из перечня объектов культурного наследия.

Волонтер Ольга Небольсина, участвовавшая в реконструкции, говорит, что отстроить заново дом можно. Благо, у них сохранились все чертежи и даже 3D-модель "избушки". "Только зачем, когда еще неделю назад он стоял целый? Да и будет ли горожанам дорог такой новодел?" — задается вопросом она.

"Получился, как конфетка"

Ситуация может повториться и в соседнем Боровске. Здесь к сносу подготовили 17 строений в самом центре города. В списке волонтеры нашли и двухэтажный доходный дом на улице Ленина постройки XIX века, который они реставрировали в течение двух лет.

"Этот дом принадлежит к купеческой застройке нашего города. Он очень красивый, с каменными резными наличниками, — рассказывает РИА Новости директор культурно-исторического центра "Боровский край", участник реставрации Владимир Кобзарь.

Энтузиасты провели действительно колоссальную работу: вручную очистили от старой краски и пыли весь второй этаж. На каждые десять квадратных сантиметров площади у волонтеров уходило по полчаса. "К нам приходили помощники с болгарками, предлагали все за пару дней пройти. Но мы отказывались, чтобы не испортить историческую древесину".

Даже краску волонтеры закупили специальную, она изготовлена по рецептам прошлого века и используется при серьезной реставрации. "Очень сложная работа была, нам помогали добровольцы со всего мира, были люди из Англии, Германии, Франции. В прошлом году приезжали байкеры, участники рок-фестиваля", — добавляет Кобзарь.

"Дом, — продолжил он, — получился, как конфетка". Теперь же его хотят пустить под ковш экскаватора. Причем не один, а вместе с еще почти двумя десятками — все они попали в программу расселения и сноса ветхого жилья. Все, за исключением двух, стоят в центре города и являются примерами исторической застройкой XIX века.

Первое здание из "расстрельного" списка снесли 13 октября. По злому совпадению в ту же субботу в соседней Калуге рушили дом Яковлева. "Подогнали экскаватор, начали ковшом бить по фасаду. Причем если в Калуге у строителей все получилось за полчаса, то наш "ветхий дом" не сдавался три дня", — утверждает Владимир Кобзарь.

© Фото : Владимир Кобзарь Один из снесенных в Боровске домов © Фото : Владимир Кобзарь Один из снесенных в Боровске домов

В Боровске в выходные всегда много туристов — все же город XIV века, где на 11 тысяч жителей приходится 18 церквей. В то утро одна из экскурсионных групп заглянула во двор бывшего доходного дома № 44 по улице Ленина. Рушили здание прямо у них на глазах. Кадры тут же попали в Сеть.

"Все жители в шоке, потому что снос каждого строения должен обсуждаться с общественностью, с собственником. А здесь разрушили втихаря, ни у кого не спросив, — возмущается активист. — И на этом явно не остановятся: 16 октября снесли второй дом из этого списка, 17-го — третий. А до конца года по плану ликвидируют все. Но разве так можно в историческом городе? Мы ведь боремся за развитие туризма. Куда будут приезжать люди? На пустыри?"

Ошибочка вышла

Глава администрации Боровска Михаил Климов в интервью РИА Новости заверял, что волонтеры просто ошиблись с адресом: "У нас в городе есть улица Ленина и площадь Ленина. Возможно, из-за сходства топонимов волонтеры подумали, что собираются сносить дом, восстановлением которого они занимались. Но это не так. Здания из списка объектами культурного наследия не являются, жить в них невозможно. Могу провести вам экскурсию по этим домам. Дети там спят в полуподвальных помещениях, выложенных из земляных блоков. Обои жильцы переклеивают раз в месяц, потому что через них проступает плесень".

© Фото : Владимир Кобзарь Волонтеры около дома в Боровске © Фото : Владимир Кобзарь Волонтеры около дома в Боровске

РИА Новости внимательно изучило программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда — она выложена на сайте администрации. Вопреки утверждениям главы, в списке под восьмым номером стоит тот самый дом, над которым взяли шефство волонтеры. Получается, они не ошиблись.

В разговоре с корреспондентом агентства Михаил Климов несколько раз подчеркивал, что историческую среду Боровска программа не затронет: "Туризм для нас является основным направлением. Именно поэтому наша задача была не просто снести дома, но и не нарушить облик города. Поэтому мы сохранили чертежи фасадов зданий, по ним потом застройщик будет восстанавливать облик домов. Но они будут из современных материалов, с современными коммуникациями".

По словам главы, проект исторической реставрации этих зданий рассматривали, но все упирается в финансирование. "Реставрация одного такого дома по стоимости будет равна годовому бюджету города. Любой проект реставрации деревянного строения требует полной его разборки, замены все венцов. Мы этого потянуть не можем. Инвесторам же такие дома неинтересны, потому что в них нужно вложить в разы больше. Ждать, когда они рухнут сами собой, мы тоже не можем".

"Проблема со статусом"

Впрочем, заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Евгений Соседов уверен, что восстановить исторические здания в центре Боровска можно даже при минимальном бюджете. "Если дома не являются памятниками архитектуры, к ним не предъявляют реставрационные нормы. Следовательно, работами не должны заниматься лицензированные реставрационные организации, в которых расценки действительно могут быть высокими. Что касается инвесторов, насколько я знаю, в Боровске их никто даже не искал. Есть очень хорошие программы, например, "Рубль за метр", когда старинные дома сдаются в аренду по льготной цене с условием последующего их восстановления. Учитывая, что Боровск интересен москвичам, думаю, инвесторы нашлись бы".

Как объяснил РИА Новости Соседов, ситуация со сносом возможна в силу того, что ни у Калуги, ни у Боровска нет статуса исторического поселения. Оба города были лишены "охранной грамоты" в 2010 году. " В чем отличие исторического поселения от обычного города? В первом охране подлежат не только реестровые памятники, но и все ценные градоформирующие объекты, то есть та самая историческая застройка, которая создает облик древнего города", — уточняет собеседник.

Кроме того, по словам Соседова, в большинстве городов программы расселения и сноса ветхого жилья не учитывают историческую значимость зданий: "Дома сносят, вместо того чтобы провести в них ремонт, а затем перепрофилировать. К исторически значимым зданиям отношение как к ветхой пятиэтажке или бараку, который можно не задумываясь снести".