Захарова выразила соболезнования в связи с событиями в Керчи

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

У Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошел взрыв

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования пострадавшим и родным погибших при взрыве и стрельбе в Керчи и сообщила о приходящих в адрес России слов поддержки из-за рубежа.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.

"От руководства МИД РФ от всего коллектива нашего ведомства хотели бы выразить соболезнования родным и близким погибших и пожелать всем пострадавшим скорейшего выздоровления и их семьям, сил и мужества пережить эти страшные минуты. Мы сами разделяем эту боль, это горе", — сказала Захарова в ходе брифинга в Москве.

"Я также хотела сказать, что мы получаем реакцию от наших зарубежных коллег и партнеров, от руководителей зарубежных государств, от дипломатов, от общественности со словами сочувствия и поддержки нашей страны в эти трагические минуты. Мы благодарны за искренние слова ", — добавила Захарова.

Высказываясь по вопросам, относительно того, были ли среди погибших и пострадавших граждане зарубежных стран, она указала, что информацию или какие-либо сведения на этот счет можно получить по телефонам горячей линии.