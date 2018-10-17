МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко и вице-президент фонда "Сколково" Константин Паршин подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны труда, сообщила пресс-служба Минтруда.

"В рамках седьмого Московского международного форума "Открытые инновации" состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области охраны труда между министерством труда и социальной защиты РФ и фондом развития центра разработки и коммерциализации новых технологий. Подписи под документом поставили первый заместитель министра Алексей Вовченко и вице-президент фонда "Сколково" Константин Паршин", — говорится в сообщении.

Согласно данным, сотрудничество между сторонами будет осуществляться по поиску, анализу и систематизации перспективных технологий и практик по охране труда, предоставлению взаимной консультативной помощи в направлениях анализа научно-прикладных исследований в области, а также по обмену научно-технической информации в сфере охраны труда.

Кроме того, министерство и фонд будут сотрудничать при анализе конфликтующих либо устаревших законодательных и иных нормативных актов в области охраны труда. Стороны также договорились об участии в совместных мероприятиях – научно-практических конференциях, пресс-конференциях, выставках, а также симпозиумах и круглых столах.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством форума "Открытые инновации".