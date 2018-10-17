Чувашия до 2021 года приобретет дополнительно 16 мобильных ФАПов

ЧЕБОКСАРЫ, 17 окт — РИА Новости. До 2021 года Чувашия приобретет еще 16 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), а также передвижной маммограф и флюорограф, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

По его словам, в рамках госпрограммы по обеспечению медобслуживания жителей населенных пунктов, где проживает менее ста человек, Чувашия получила почти 48 миллионов рублей из федерального бюджета на приобретение передвижных медицинских мобильных комплексов. На эти средства Минздрав региона приобрел пять передвижных лечебно-диагностических комплексов на базе автобуса "ПАЗ".

С мобильными ФАПами ознакомился глава Чувашии Михаил Игнатьев.

"Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в ближайшие годы во всех районах Чувашии появятся мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Таким образом, все населенные пункты в сельской местности будут обеспечены качественным медицинским обслуживанием в шаговой доступности", — сказал Игнатьев, слова которого процитировали в пресс-службе.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Чувашии Владимир Дубов отметил, что передвижные медицинские комплексы укомплектованы всем необходимым для оказания неотложной помощи.

"Мобильные ФАПы оборудованы собственной энергетической установкой, обеспечивающей подачу тепла и прохладного воздуха до мини-лаборатории. Автоматизированное рабочее место фельдшера оснащено компьютером, оргтехникой и доступом в интернет, благодаря чему возможны дистанционные консультации с врачами", — сказал замминистра.

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