Кадыров создал специальную комиссию для выявления в Чечне нуждающихся семей

ГРОЗНЫЙ, 16 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров создал комиссию, которой поручил установить в Чечне точное количество нуждающихся семей для последующего оказания им помощи, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства республики.

Ранее в понедельник Кадыров сообщил в своем Telegram-канале , что мэр Грозного Ибрагим Закриев уволил глав всех четырех городских районов — Ленинского, Октябрьского, Заводского и Старопромысловского, "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественное работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".

Поводом стало отключение из-за высокой задолженности газоснабжения в доме, котором проживала многодетная семья, не имеющая материальной возможности погасить долги. Глава Чечни заявил, что чиновники приняли неприемлемое решение, вместо того чтобы вникнуть в проблему и попытаться помочь. Кадыров после этого случая провел расширенное совещание с руководителями министерств, ведомств и главами местных администраций.

"Глава Чечни принял решение создать республиканскую комиссию, которая установит точное количество оказавшихся в трудном положении людей в районах республики. Комиссию возглавит руководитель администрации главы и правительства республики Абдулкахир Израйилов", — говорится в сообщении. Мэру Грозного Ибрагиму Закриеву поручено проверить городские семейные общежития для установления остронуждающихся.

"В нашей республике не должно быть ни одной семьи, находящейся действительно в тяжёлом положении, оставшейся один на один со своими проблемами. Для этой категории жителей существует масса возможностей оказания помощи, в том числе и со стороны властей. Если же кто-то, по долгу своей работы, считает это нормальным явлением, то таким людям никогда не будет места в команде, созданной первым президентом Ахматом-Хаджи Кадыровым", — цитирует Кадырова пресс-служба.

По его словам, каждый чиновник или руководитель должен отвечать за участок, на котором работает.

"Главы районов, министры, участковые, представители духовенства — без разницы. Каждый должен владеть ситуацией на месте. Чиновники обязаны знать, в каком положении находятся проживающие на их территории люди", — подчеркнул глава Чечни и заключил, что "остронуждающихся семей, оставшихся без поддержки властей в Чечне не должно быть".