Комитет Госдумы поддержал законопроект об агрегаторах такси

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект об агрегаторах такси, который предлагает штрафовать юрлиц-владельцев такси до 200 тысяч рублей за передачу заказа такси лицам, не имеющим разрешения на такие перевозки, а при повторном нарушении закона штраф составит до 500 тысяч рублей.

Проект закона, который урегулирует деятельность агрегаторов такси, в нижнюю палату парламента внесли депутаты Госдумы Вячеслав Лысаков, Евгений Москвичев, Виталий Ефимов и Виктор Дзюба.

"Настоящий законопроект устраняет проблемные вопросы, возникшие в правоприменительной практике. Вводятся требования к агрегаторам, устанавливаются особенности осуществления их деятельности, в том числе запрет передачи заявок лицам, не имеющим разрешения на деятельность такси. Закрепляется порядок и основания ответственности агрегаторов и перевозчиков за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира. Устанавливается запрет передачи разрешений на деятельности такси третьим лицам с целью осуществления ими деятельности легкового такси", — говорится в документе.

Авторы законопроекта считают, что появление современных технологий обострило проблемы теневого сектора, сформировало новые схемы ухода от ответственности за вред, причиненный пассажиру.

"Ряд предприятий, позиционирующих себя в качестве лизинговых компаний с функцией агрегатора, получают на свое имя разрешения на деятельность такси на принадлежащие им транспортные средства. Впоследствии автомобили вместе с разрешениями передаются в аренду физическим лицам, в том числе нелегальным мигрантам. Арендная плата списывается ежедневно с виртуального счета водителя", — поясняется в документе.

Авторы законопроекта предлагают установить штрафы за передачу заказов таксистам-нелегалам в размере до 200 тысяч рублей для юридических лиц и до 30 тысяч рублей для должностных лиц. В случае повторного нарушения закона штрафы возрастают до 500 и 50 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, депутаты предлагают штрафовать владельцев такси за нарушения обработки информации о заказе легкового такси с использованием баз данных, находящихся на территории России, в размере до 200 тысяч рублей.

"Есть предложение его (законопроект) рекомендовать к принятию в первом чтении… Закон о легковом такси в России нужен", — сказал глава думского комитета Евгений Москвичев.

Как отметил первый зампред комитета Виталий Ефимов, в дальнейшем в законопроекте предстоит много менять и корректировать поправками — вплоть до 40-50% текста проекта. Однако принимать в первом чтении его нужно, чтобы официально начать над ним работу, подчеркнул депутат.