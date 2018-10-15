Победители конкурса среди учащихся Чувашии получат стипендию главы региона

ЧЕБОКСАРЫ, 15 окт — РИА Новости. По итогам ежегодного конкурса 25 учащихся образовательных организаций Чувашии получат именные стипендии главы республики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.

По его словам, стипендии получат дети с высокими показателями в учебе и одаренные в области искусств, а также лауреаты и дипломанты международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских олимпиад и конкурсов.

"В конкурсе на назначение именных стипендий главы Чувашии в текущем учебном году участвовал 161 учащийся из 19 муниципальных районов и четырех городских округов Чувашии", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что победители из 20 общеобразовательных организаций и пяти организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства будут получать стипендию в размере 400 рублей в течение всего учебного года.

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