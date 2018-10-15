Путин наградил Шаманова орденом Александра Невского

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил председателя комитета ГД по обороне Владимира Шаманова орденом Александра Невского и отметил государственными наградами ряд депутатов нижней палаты парламента, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, президент наградил орденом Александра Невского председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина и председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.

Кроме того, Путин наградил орденом Почета первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Елену Драпеко и депутата Елену Панину.

Добавляется, что медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены депутат Госдумы Александр Васильев и заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Николай Петрунин.