Минздрав поддержал законопроект о выращивании мака для лекарств

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Министерство здравоохранения России поддержало законопроект Минпромторга, которым предполагается разрешить культивирование на территории РФ наркосодержащих растений, в том числе опийного мака, для производства лекарств, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Ранее СМИ сообщили, что Минпромторг РФ разработал законопроект, предлагающий разрешить выращивание в России наркосодержащих растений для производства сильнодействующих лекарств. Документ внесен в правительство.

"Разработанный Минпромторгом России законопроект, которым предлагается разрешить культивирование на территории Российской Федерации наркосодержащих растений, в частности опийного мака, для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, был поддержан Минздравом России", — говорится в сообщении.

Правительством РФ утвержден план мероприятий по повышению доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях. Он направлен на совершенствование механизмов государственного регулирования оборота наркотических и психотропных лекарственных препаратов и обеспечения граждан современными наркотическими и психотропными лекарственными препаратами при оказании помощи в стационарных и амбулаторных условиях, пояснили в пресс-службе.

В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2018 год включены 6 наименований опиоидных анальгетиков, которые применяются при хирургических вмешательствах и обезболивающей терапии, уточнили в пресс-службе.

По данным Минпромторга России, в настоящее время все наркосодержащие лекарственные препараты производятся из импортного сырья. При этом указом президента "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" предусмотрено доведение объема производства отечественных лекарственных средств по номенклатуре перечня ЖНВЛП до 90 процентов, отметили в пресс-службе.