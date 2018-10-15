Комитет Госдумы поддержал проект о ежегодном повышении МРОТ

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал правительственный законопроект о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума и рекомендовал инициативу к принятию в первом чтении.

Ранее кабинет министров РФ предложил увеличить размер МРОТ, предусматривая, что с 1 января 2019 года и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере 100% величины прожиточного минимума в целом по России за второй квартал предыдущего года. Добавляется, что законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2019 года в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2018 года.

Комитет по труду и соцполитике на заседании в понедельник принял решение поддержать законопроект и рекомендовать его к принятию в первом чтении.

"Законопроект носит скорее технический характер. Предлагаю поддержать", — сказал первый зампред думского комитета Михаил Тарасенко.