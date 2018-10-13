Куйвашев заявил, что ему нравится текущее название аэропорта Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил на фоне разговоров о присвоении аэропортам России имен великих соотечественников, что ему нравится нынешнее название аэропорта Екатеринбурга – "Кольцово".

"А мне нравится название "Кольцово". Какое-то оно теплое, уютное и родное. И еще сюда так хорошо возвращаться: как по воздушному кольцу — домой", — написал Куйвашев в своем Instagram

Проект "Великие имена России" посвящен присвоению международным аэропортам России имен великих российских соотечественников. С идеей переименования выступили Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Координировать работу будет Общественная палата РФ.

В проекте участвуют 45 аэропортов по всей стране, совокупный пассажиропоток которых превышает 170 миллионов человек. Среди городов, где аэропортам присвоят имена, — Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Калининград, Воронеж, Новосибирск, Иркутск, Пермь, Мурманск, Магадан, Сургут, Тюмень, Хабаровск, Самара и другие.

При отборе имен-претендентов существуют определенные требования. Так, например, для названия аэропортов не могут рассматриваться имена политиков периода новейшей истории страны (последние 100 лет).

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