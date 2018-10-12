Работу сайта саратовского правительства восстановили

САРАТОВ, 12 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Специалисты восстановили работу сайта правительства Саратовской области, который в пятницу работал с перебоями на фоне истории с министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой, отправленной в отставку после высказываний о величине прожиточного минимума, сообщила РИА Новости представитель правительства региона.

Проблемы с работой сайта правительства региона наблюдались примерно с 13.30 по местному времени (12.30 мск), когда при попытке войти на сайт выдавалась ошибка 504 Gateway Time-out.

"Работоспособность сайта восстановлена", — сказала собеседница агентства.

Она не исключила, что проблемы в работе сайта могли быть связаны с большим числом желающих зайти на него.

Ранее в Youtube появилось видео, на котором запечатлен спор министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой и депутата облдумы (КПРФ) Николая Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей".

Позже в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что Соколова отправлена в отставку, а ее обязанности будет исполнять первый замминистра Наталья Жуковская. Но источник в правительстве области уточнил РИА Новости, что исполнение обязанностей министра может быть возложено на замминистра Наталию Кривицкую.